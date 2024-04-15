媽媽早前意外去世　7歲女兒為表最後孝心　自發擺檔賣檸檬汁籌錢

美國阿拉巴馬州一名7歲小女孩在上個月意外失去母親，懂事的她向外婆提議擺攤賣檸檬水和串珠，以幫母親購置墓碑。消息一出，整個社區全力支持，讓女童和外婆都相當感動。



據當地電視台《WHNT》報道，7歲的艾茉瑞．莊臣（Emouree Johnson）在上個月遭逢人生巨變，她的29歲母親在一次意外中過世，艾茉瑞相當悲痛，但她很快就振作了起來，甚至向外婆博德娜提議在家門口擺攤賣檸檬汁和串珠，好幫媽媽籌款購置墓碑。

博德娜表示，這個主意完全是艾茉瑞自己想出來的。

當她開始販售時，社區的鄰居全都來大力支持，儘管她寫明一杯檸檬水售價1美元（約港幣7.8元），許多人仍慷慨地付了更多，甚至有人付了百元鈔票。很快地，艾苿瑞便籌集了近1萬元美元（約港幣7萬8千元）。

博德娜告訴《WHNT》，「我希望我的女兒在天之靈能夠看到這有多麼神奇，以及她的女兒有多麼棒。感謝大家，感謝上帝，因為這是我經歷過的最痛苦的事情之一，而這個社區幫助了我們。」

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