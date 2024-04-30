3歲女兒稱房內有怪物！爸媽找人破牆　才知一直與6萬個小生命同住

小孩子的童言童語常被大人忽視，但英國一名三歲女童真的完全沒在開玩笑！塞勒告訴父母她的房間裏有怪物，專家後來在她的天花板裡找到了6萬隻蜜蜂。



住在北卡羅萊納州一處農場的塞勒（Saylor Class）今年才三歲，某天她向父母抱怨自己的房間裏「有怪物」，剛開始她的爸媽不以為意，因為她才剛看完動畫電影《怪獸公司》，以為女兒只是太入戲。

她的母親艾許莉說，「我們甚至給了她一瓶水，並說這是怪物噴霧劑，這樣她就可以在晚上殺掉任何怪物。」

然而在接下來的幾個月裏，塞勒還是很堅持她的衣櫃裏有東西。與此同時，艾許莉也發現了他們家的閣樓和煙囪處有成群結隊的蜜蜂，於是開始懷疑，塞勒口中的怪物是不是蜜蜂的嗡嗡聲。

他們聯絡了一家害蟲防治公司，確認了在塞勒家附近的飛蟲確實是蜜蜂沒錯，而蜜蜂現在在美國是受保護的物種。接着艾許莉和丈夫又找來了一位養蜂人，這位專家注意到蜜蜂們的行進方向是閣樓的地板，也就是塞勒房間的天花板。

專家使用熱像儀來掃瞄塞勒的臥室，找到了一個巨型蜂窩。當他敲開牆壁時，成千上萬的蜜蜂飛了出來，艾許莉形容那個畫面簡直就是恐怖電影。

養蜂人最後移除了 55,000 至 65,000 隻蜜蜂和重達45 公斤的蜂巢，而這些蜜蜂都會被移到保護區內生活。而天真的塞勒則一直大讚前來協助的養蜂人是「怪物獵人」。

據悉這家人的房子有百年的歷史，這次的蜜蜂危機也造成了他們超過2萬美元（約港幣15萬6千元）的損失。

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