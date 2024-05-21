洗衫｜男生大汗衣服洗完仍是臭！或因衣物已「到期」2法寶可除臭

天氣越來越熱，不少人都很討厭流汗，因為身體會濕濕黏黏的，衣服也會被汗浸濕而發出臭味。有一名女網民無奈最近天氣熱，爸爸和弟弟的衣服脫下來沒有馬上洗，放到第二天就會飄出臭味，讓她非常受不了，有家事達人就建議可以使用兩種法寶來除臭，非常有用。



這位女網民在PTT發文表示，家裏的衣服都是由她負責洗，但因為夏天到了，男生的衣服脫下來都會有濃濃的汗臭味，她就抱怨弟弟和爸爸每次把衣服脫下來放到第二天，就會散發出一股噁臭味，所以現在只好每天都洗衣服，只不過洗完後衣服還是有淡淡臭味，就連自己的衣服也都沾上味道，讓她哀號「到底該要怎麼辦才好？」

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貼文一出，不少人認為應該與衣服材質有關：

・「洗完還臭的就直接汰換了吧」

・「衣服洗過還會臭的話就是材質不好，去uq買幾件airsim的衣服工作穿也比較舒服不會臭」

・「衣服材質太爛沒救」

・「衣服材質也有差，那種排汗的洗久好臭」

・「觀察一下是不是衣服已經臭到纖維裏了，即使剛洗乾淨，衣服還是很快又臭，以前有幾件就這樣，只好丟了」

・「衣服壞了吧，我本人油膩肥宅在工廠揮汗沒這個問題」

・「換衣服，那個跟材質有關，還有日曬夠不夠也有關係」

・「洗衣機先預洗，如果還有臭味材質太爛可以丟了」



還有網民分享洗衣方法：

・「流汗完當下就要過水了」

・「除了倒洗衣液，還要用衣物漂白水喔」

・「洗完最後用太陽曬乾啊，不然自助烘衣也可，陰乾本就臭」

・「每天洗，然後洗的時候要先泡一陣子再洗會比較有差」

・「要消毒+烘乾，另外就是洗衣機的問題」



有內行人建議可以使用過碳酸鈉、梳打粉來除臭：

・「那是細菌死掉的味道，請用過碳酸鈉（溫熱水）或梳打浸泡吧」

・「過碳酸鈉用溫水溶解，浸泡再洗有效」

・「分開洗，先用溫水跟過碳酸鈉泡過再洗」

・「過碳酸鈉粉，去臭去油很有用，市面上方便買到同成份的就白鴿漂白素」

・「過碳酸鈉，超強」

・「過碳酸鈉+1，親測有效」

・「梳打+熱水很好用，泡一泡再拿去洗衣機洗就沒味道了」

・「洗兩趟都用高水位+洗衣液（看包裝指示）+梳打粉一個免洗湯匙（量）」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】