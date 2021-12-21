吸塵機｜吸力、續航力皆要考慮　產品價錢太低一原因不建議購買

無線吸塵器已經成為當代非常主流的家庭清潔家電，但你知道該如何選擇嗎？很多人看到琳琅滿目的無線吸塵器品牌就會頭大，究竟是選擇1000元的產品，還是選擇5000元的產品，高低的價差究竟有何區別，今天我就來教你如何選擇。



家用吸塵機怎選？從以下5點去考慮，大可減少中伏的機會：（按圖了解）

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第一點：看吸力大小，買錯等於沒買

吸塵器作為一款高效解決家居清潔問題、讓家裏一塵不染的智能產品，其吸塵能力顯得尤為重要，通俗來講就是吸力。吸力的大小一般也決定了吸塵器的價格，通常吸力越大吸塵器的價格也越貴。

那作為普通的家用用户選擇多大吸力的產品合適呢？個人建議最大吸力不要低於100AW，要知道通常品牌標註的吸力值都是最大吸力，也就是吸塵器續航時間最短的吸力，如果最大吸力太低，就意味着要損耗更多的續航時間。而100AW吸力基本能夠滿足家庭常見垃圾的清潔，但此類吸塵器的最大檔位續航時間通常比較一般。

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第二點：看續航時間 太短掃不完

續航能力對於無線吸塵器來說很重要，誰也不想清潔到一半機器沒電了，而續航取決於吸塵器的電池類型及容量。市面上的吸塵器電池大致分為鎳鎘電池、鎳氫電池、鋰電池供電，不同的電池類型的使用壽命也各不相同。目前來說，只有鋰電池才是眾多品牌的首選。大多數吸塵器都會採用鋰電池供電，安全又有保障。

此外，有些吸塵器會為機器配備兩塊電池，電池可拆卸，使用一塊的時候另一款可以充電，用户還可以根據自己的需求購買更多電池備用，適合大户型使用。

在續航時間方面，目前主流吸塵器基本都能做到低檔位30分鐘以上的續航，但對於一些顆粒較大的垃圾，低檔位的吸力基本是洗不乾淨的，所以建議大家選擇高檔位續航時間在15分鐘以上的產品，這樣可以保證續航靠譜的情況下完成一次完整的清潔。

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第三點：看過濾系統 杜絕二次污染

選購吸塵器很多人只關注吸力，而忽略了吸塵器的排氣指標。其實吸塵器從另外一個角度來看，它就是一個空氣循環裝置，將室內空氣吸入到塵桶，然後經過過濾再排出，如果過濾系統不達標，就意味着會排出大量的灰塵，造成二次污染。

在吸塵器的選擇上一定要看準吸塵器的過濾能力，建議選擇多錐氣旋的產品，同時一定要搭配H12\H13級別的HEPA濾網，這樣才能保障用户的健康。

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第四點：買吸塵器不能貪圖便宜 價格很關鍵

很多朋友問我，XX吸塵器只要300塊錢能不能買。其實你在問的時候就已經有答案了，如果真的可以買，你為甚麼還會有疑慮呢？我的答案是低於1000元的吸塵器都不建議買，為啥？吸塵器從物料到生產線到宣發費用到銷售成本都是跑不掉的，所以可想而知你花費幾百塊錢就能買到的吸塵器，性能必定是大打折扣的。

個人建議，如果家庭長期使用可以從1500元價位段開始考慮，普通用户預算不建議高於3000元。

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第五點：品牌口碑 大品牌真的靠譜

說了這麼多，相信大家對吸塵器的選購已經比較在行了，最後還有關鍵的一點，就是看品牌和口碑。個人的建議是選大牌、老牌，也許你會說這是虛榮心，其實這不僅僅是為了追求名牌，更多的是大品牌的質量、保障和使用體驗都優於小品牌的產品。

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