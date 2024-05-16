洗碗機｜明明是「家庭和諧機」卻不普及？網民點出少人用「關鍵」
撰文：TVBS新聞網
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隨着科技不斷地進步，家電在人們的日常生活中扮演着重要角色。不過，就有網民好奇「為何洗碗機在台灣不普遍？」貼文發出後，掀起網民的熱烈討論。
近日，一名網民在PTT以「為何台灣洗碗機不普遍」為題發文表示，認為不買洗碗機都是藉口而已，市面上的洗衣機有貴的也有便宜的，「你說沒空間，其實廚具改一下就塞進去了」，看網絡上有人花台幣1萬5（約港幣3千7百元）就能裝好，好奇為甚麼有人寧可花時間用手洗，也不願意花錢買洗碗機？
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問題拋出後，就有網民點出關鍵表示，小家庭根本就沒必要：
．「小家庭用不到啊，是要吃多少碗筷出來」
．「現在絕大多數是小家庭，餐具不多」
．「小家庭不需要，加上新房都小坪數，沒空間」
也有人說碗碟的數量不多，用手洗會更快：
．「幾個碗而已，用手洗比較快」
．「手洗比較快啦」
．「除非碗盤超級多不然隨手洗一下不用五分鐘」
另外，也有人說：
．「我家有，但一年就用一次而已，太麻煩」
．「我買了一台五個月用不到10次」
不過，也有一派網民大讚洗碗機方便
．「買了真的很快樂，吃飽飯放進去，一個小時後就乾乾淨淨」
．「有洗碗機一人份碗筷也丟去洗，根本不會再想自己洗好嗎」
．「很爽啊不用在爭洗碗這件事了」
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