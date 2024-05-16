洗碗機｜明明是「家庭和諧機」卻不普及？網民點出少人用「關鍵」

隨着科技不斷地進步，家電在人們的日常生活中扮演着重要角色。不過，就有網民好奇「為何洗碗機在台灣不普遍？」貼文發出後，掀起網民的熱烈討論。



近日，一名網民在PTT以「為何台灣洗碗機不普遍」為題發文表示，認為不買洗碗機都是藉口而已，市面上的洗衣機有貴的也有便宜的，「你說沒空間，其實廚具改一下就塞進去了」，看網絡上有人花台幣1萬5（約港幣3千7百元）就能裝好，好奇為甚麼有人寧可花時間用手洗，也不願意花錢買洗碗機？

相關文章：婚姻｜被抱怨不做家務 人妻索性去兩日旅行 用事實證明給老公看

+ 14

問題拋出後，就有網民點出關鍵表示，小家庭根本就沒必要：

．「小家庭用不到啊，是要吃多少碗筷出來」

．「現在絕大多數是小家庭，餐具不多」

．「小家庭不需要，加上新房都小坪數，沒空間」



也有人說碗碟的數量不多，用手洗會更快：

．「幾個碗而已，用手洗比較快」

．「手洗比較快啦」

．「除非碗盤超級多不然隨手洗一下不用五分鐘」



另外，也有人說：

．「我家有，但一年就用一次而已，太麻煩」

．「我買了一台五個月用不到10次」



不過，也有一派網民大讚洗碗機方便

．「買了真的很快樂，吃飽飯放進去，一個小時後就乾乾淨淨」

．「有洗碗機一人份碗筷也丟去洗，根本不會再想自己洗好嗎」

．「很爽啊不用在爭洗碗這件事了」



【延伸閱讀，更多做家務建議】

洗碗技巧｜杯子應先洗、選對清潔劑 5招避免餐具越洗越油膩

+ 11

大掃除｜洗面乳刷爐頭有得諗？網紅實測 陳年頑固油漬統統消失

+ 9

延伸閱讀：

男童送街友30元！對方驚是「億萬富翁」 結局神反轉賺翻了

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】