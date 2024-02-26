家居｜地磚、洗手台鏽斑怎清除？網民熱議茄汁、牙膏皆是去漬神器

一名網民家中長期使用石油氣，移開石油氣罐後留在地磚上的鐵鏽圈卻讓他相當困擾，表示已經買了多種廚房清潔劑都洗不掉，內行人曝4訣竅能輕鬆去除。



早前一名網民在「裝潢DIY研究室」Facebook表示，家裏放置石油氣罐的地方移開後，地磚留下鐵鏽，使用多種廚房清潔劑都無法去除，只好上網詢問該如何處理，並附上家中地磚上滿是鐵鏽圈的照片。

地磚上的鐵鏽圈讓事主十分困擾。（Facebook / @裝潢DIY研究室）

網民們紛紛留言表示：

・「大概清一清就好別太在意，反正下一桶來了大概又一樣了。除非日後這位置不再放石油氣罐」

・「之後墊個紙箱之類的會不會好一點」

・「用番茄切片來敷，氧化還原」

・「塑膠墊蓋下去」

・「既然是鐵鏽就找專門洗鐵鏽的吧！免得瓷磚一起同歸於盡」



也有內行人指出，鐵鏽要用酸性清潔劑，包括用過期番茄醬塗抹，再用保鮮紙包覆20分鐘；小梳打粉加白醋調和，用廚房紙巾敷再刷；使用牙膏敷過輕刷，就能有效清除；倒一點可樂，等一小時，用細緻瓷器專用布刷。

此外，有些人也推薦有除鏽斑功能的市售清潔劑、浮石馬桶刷、含有草酸的清潔劑、自助洗車用的鐵粉等。

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