婚姻｜被抱怨不做家務　人妻索性去兩日旅行　用事實證明給老公看

夫妻相處不免會產生爭執，除了工作與育兒外，家務分工可說是兩人相處時最大的考驗。



外國一名結婚多年的網紅近日被老公指責「在家都不做事」，因為懶得跟他爭辯，網紅便決定以行動報復，履行老公的抱怨整整兩天「在家裏甚麼也不幹」，隨後將家中慘況分享到短片平台TikTok上，讓一票網民直呼「做得好」！

老公抱怨老婆平日不做家務？她就索性「休息兩日」，看看老公怎反應！ （按圖了解）

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根據《紐約郵報》報道，外國網紅玲瑟（Lindsay Donnelly）結婚多年且育有兩名小孩，不料近日她卻因為家事分配跟老公鬧得不愉快，一日老公更指責她「在家裏甚麼事都不做」，讓玲瑟既傻眼又無奈。玲瑟並不想與老公起爭執，她便靈機一動，決定以具體行動報復，如實履行老公的抱怨，整整兩天在家甚麼事也不做，拋下家務與朋友出去旅行。

玲瑟將此事拍成短片分享到TikTok，從影片可見，擺爛兩天後家中狀況一片狼狽，屋內的地板散落一堆玩具、小孩的鞋襪，飯廳及廚房水槽堆積着用過卻沒清洗的餐具，要洗的衣服瘋狂累積堆滿梳化，浴室更成為一級戰區，浴缸、地板都散落着雜物，連洗臉枱都被放滿物品，沒有空間放其他東西。

用行動證明平時在家的付出，玲瑟的作法獲得一票網民好評，許多人留言：

．「做得好，姊妹」

．「房子這麼大一間，怎麼有辦法在兩天的時間搞得這麼亂？」

．「我也做過這種事，他（老公）再也沒有對我說過那種話」

．「我希望看到他（玲瑟的老公）公開道歉，承認他做錯事了」

．「同樣的事也發生在我身上，我昨天提出離婚了」



影片獲得廣大迴響，讓玲瑟感到相當驚訝，後續她也邀請老公一同拍片澄清，說明兩人平常都有平均分配家務，只是當天雙方的情緒都不太好，所以才會小吵架。玲瑟的老公也在鏡頭前道歉，讓這起事件圓滿落幕。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】