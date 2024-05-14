雪櫃｜別用咖啡渣辟味！只會滋生大量黴菌　有異味全因「這原因」

不少人都會用咖啡渣清除雪櫃、鞋櫃異味，不過，有「無毒教母」稱號的台灣護理師譚敦慈表示，這是錯誤作法，因為咖啡渣濕度高，若放入雪櫃、鞋櫃，會滋生大量黴菌。



「無毒教母」譚敦慈在《小宇宙大爆發》影片中表示，使用後的咖啡粉渣，不宜用做雪櫃、鞋櫃的除臭劑，「因為咖啡渣有濕度，在濕度、溫度達一定程度時，黴菌容易滋生，反而不利健康。」

針對許多人發現雪櫃出現臭味會使用除臭劑，譚敦慈表示，這是錯誤作法，雪櫃有臭味代表內有食物腐敗，或是因醬汁噴灑後未清除，這時不應掩蓋臭味，而是應找出臭味來源並解決。

另外，針對咖啡的保存，譚敦慈表示，咖啡豆保存方式錯誤會產生傷腎的「赭麴毒素」，正確保存方式為每次購買2周份量，並放入防潮盒或保鮮盒中，並表示，若要放在雪櫃保存，可用錫紙、廚房紙巾包覆咖啡豆、粉後，再放置雪櫃中，以避免黴菌的產生。

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