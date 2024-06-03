婆媳｜老爺因兒子無後「死不瞑目」？新抱不孕更被奶奶情緒勒索

雖然現在社會進步，但是仍有不少長輩希望晚輩能夠傳宗接代。近日一名台灣人妻發文，稱自己跟先生結婚3年遲遲沒有小孩，去年老爺過世後，家中電扇每逢初一、十五都會無故自轉，擲杯竟得出老爺因他們沒小孩而放不下心的結論。這害她壓力很大，好像老爺「死不瞑目」是因為自己。



事主在Dcard以「老爺過世到現在還在盯着我的肚皮」為題發文，表示自己跟先生從20歲開始在一起到現在9年了，結婚後從來沒有避孕過，各項檢查也沒甚麼大問題，嘗試了各種方式卻遲遲沒有小孩。

事主本以為大伯大姑都有小孩，家裏內外孫加起來多達8位，應該是不會有壓力落在自己身上才對。誰知老爺過世後，家中電扇每逢初一、十五都會無故自轉，二姑擲杯後竟得出老爺因他們沒小孩而放不下心的結論，奶奶也會和她說「你爸過世也一年了，最放心不下的就是你們兩個沒有孩子」。

自那以後，事主只要想到奶奶拿往生的老爺來情緒勒索自己，就會感到心神不寧，「好像我老爺到現在死不瞑目一樣」，讓她感到相當荒謬。事主表示這件事她真的到現在還是很難消化，「一想到過世的老爺盯着我的肚皮，我情緒複雜到想崩潰大哭」。

貼文一出，網民紛紛安慰事主，也表示不能理解奶奶的行為：

・「叫老公去跟他媽說，電扇壞掉就修，不要拿來對妳情緒勒索」

・「也才三年而已，她是在趕投胎嗎，不會去當保姆喔」

・「如果被說這樣，我一定當場嘴奶奶，就算過世老爺真的催生，是我反而會火大耶，自己的子宮有決定的權利！」

・「有夠煩，人都死了還在用死者的名義勒索」



也有人表示，搞不好這根本不是老爺的意思：

・「老爺可能沒那個意思還被人當槍使，老爺覺得無辜，但老爺已經不能說話了」



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