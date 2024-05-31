麵包｜放於膠袋易發霉！也別放雪櫃、紙袋　「這材質」容器最理想

愛吃麵包的人要注意了！針對大多數人常用塑膠袋、紙袋來保存麵包，甚至想雪`進雪櫃保鮮的作法，在專家眼裏都是錯的，隨着天氣越來越炎熱，尤其香港屬於悶熱型，麵包一旦保存不慎就容易發霉，那麼該用甚麼容器保存比較適合呢？



根據英國《Daily Express》報道，麵包的保存期限並不長，通常出爐後沒過幾天就會腐敗，尤其在又悶又熱的天氣，麵包更是容易發霉。

對此，不少人喜歡用塑膠袋、紙袋保存，但專家表示，若是將麵包貯放在濕熱的環境下，這些常見的保存方法就會顯得效果不彰。

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「麵包要保鮮，空氣流不流通是一大重點」，德國營養專家Birgit Brendel說明，紙袋及塑膠袋無法讓空氣流通，因此應避免在夏天使用。

值得留意的是，塑膠袋會使袋內累積濕氣，除了減緩麵包乾掉的速度，同時也增加發霉的風險，而麵包本身蒸發後的濕氣也更容易殘留在塑膠袋內，成為細菌滋生的溫床。

至於紙袋的話，Birgit Brendel表示，「紙袋容易吸收麵包的濕氣，造成麵包很快就會變得乾硬。」

倘若用袋裝的保存方式行不通，那麼放進雪櫃保鮮可以嗎？Birgit Brendel也不建議這麼做，「當麵包放進攝氏0度或以下的環境時，麵包濕氣會上升至表皮，接着蒸發，這個過程除了會導致麵包的重量改變，同時也會破壞口感與風味。」

「最好保存麵包的方法，就是用『陶瓷容器』裝着」，Birgit Brendel解釋，由於陶瓷屬於透氣材質，能夠讓空氣及濕氣流通，避免麵包發霉；此外，Birgit Brendel也建議，針對「已切片」的麵包，把切面朝下存放可以延長保鮮期。

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