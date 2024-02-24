小孩可喝純果汁嗎？醫生稱易有3大健康問題　嬰兒未滿1歲不應飲用

小朋友能不能喝純果汁？醫生指出，純果汁的營養成分主要是水分、碳水化合物，及少量的蛋白質、維他命及礦物質，其中碳水化合物所佔濃度較高，建議多以開水或鮮奶滿足水分需求。



台灣兒童內分泌科醫生陳奕成早前在Facebook發文表示，對於剛開始嘗試副食品的嬰兒來說，有些家長想了解是否可用果汁作為一種引介；而對於「只喝開水覺得無聊」的大小孩，爸媽則想知道能否用果汁作為替代品，同時補充水分和營養。

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陳奕成說明，100%純果汁不包括市面上號稱「果汁」的含糖飲料，果汁的營養主要成分為水分、碳水化合物及少量的蛋白質、維他命、礦物質，其中碳水化合物所佔的濃度約每毫升0.44千卡到0.64千卡不等，大概是母奶或配方奶的1.5～2倍，恐為健康帶來影響。

另外，陳奕成發現愛喝果汁的小朋友，常有3大問題：

1. 體重增長異常

果汁攝取過量不僅可能導致孩子體重過重，也可能造成營養不良，而讓他們體重過輕。

2. 腸胃道症狀

患有慢性腹瀉、過度排氣或是常腹痛、腹脹的孩子，也要注意是否有果汁攝取過量的狀況。

3. 蛀牙

一整天頻繁喝果汁或是睡前喝果汁，都是容易引發蛀牙的危險因子。

陳奕成說明，雖然純果汁還算健康的飲食選擇之一，但最新版的《美國人飲食指南》中，仍提出兒童飲用果汁相關的具體建議，包括1歲內嬰幼兒不應飲用果汁，無任何營養益處，在此階段，母乳與配方奶就足以滿足營養需求；1歲以上兒童則可適量飲用果汁，1～3歲每天不超過120毫升、4～6歲每天120～180毫升、7～18歲每天以240毫升為上限。

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