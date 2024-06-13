天天都吃炸雞扒！12歲男童須終身洗腎　醫生稱烹調過程充滿致癌物

想要腎臟健康，就要學會避開高油、高糖、高鹽、高熱量、加工食品、重金屬、塑化劑等食物，對此，台灣腎臟科名醫洪永祥就分享，曾有一名小學生從小學二、三年級起，每天放學就吃一份雞排，使腎臟功能嚴重受損，在12歲時開始洗腎。



台灣腎臟科名醫洪永祥在節目《如果云知道》中分享，曾有一名小學男童，本身患有慢性腎絲球炎，但因父母給予零用錢讓他下課可買食物吃，男童就每天放學吃一份炸雞排，一年吃了200份炸雞排，最後導致腎臟功能嚴重受損，在12歲時開始洗腎。

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洪永祥指出，腎臟健康相當重要，就要學會避開高油、高糖、高鹽、高熱量、加工食品、重金屬、塑化劑等食物，而炸雞排除了雞排高熱量外，還使用回鍋油重複烹煮，衍生多環芳香烴、異環胺、丙烯醯胺、重金屬等致癌物，嚴重影響腎臟與身體健康，大家千萬不要經常食用。

此外，除了雞排以外，洪永祥提醒，也要避開包餡食物、三寶飯、日式拉麵、珍珠奶茶等傷腎食物，尤其三寶飯有相當高的油脂、糖，且其白飯量通常也較多，完全符合傷腎的機轉。

三寶飯的熱量常高於排骨飯、雞腿飯，洪永祥說明，因為三寶飯在肉類處理過程中，要用到高油脂的雞皮、鴨皮，且業者要加糖烘烤，使其皮脆肉甜香，「也因三寶飯的口味較重，所附的白飯量也會高於其他常見的便當。」，因此大家外食選擇食物時，要避免碰觸這類食物。

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