兒童飲食｜孩子偏食、要餵講起就激氣？比起大鬧不如「這樣」改善

寶寶為甚麼會偏食？該怎麼做，能改善寶寶偏食的問題？該如何鼓勵寶寶自己吃？



寶寶不肯好好吃飯或偏食，是讓很多爸爸媽媽傷透腦筋的事情。除了擔心孩子營養不夠，身體發育可能受到影響外，也會自責懷疑是否是自己餵食的方式不對，或東西不好吃？有的孩子，自己不吃也不分給其他人吃，這又是為甚麼呢？我們來看看台灣輔仁大學兒童與家庭學系副教授涂妙如怎麼說。

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Q:寶寶為甚麼會偏食？該怎麼做，能改善寶寶偏食的問題？

造成孩子不吃某類食物的原因，可從兩方面來看，第一是父母本身偏食；第二是寶寶對某一類食物的接受度較低。一般來說，孩子的口味喜好和父母相近，父母不愛吃的食物，通常孩子也不容易吃到，沒有機會嘗試，以致於對這類食物會產生抗拒感。

因此，要避免寶寶偏食，從寶寶6個月大開始嘗試副食品階段，就應提供寶寶各種食物，讓寶寶每種食物都有機會嚐嚐看。

此外，若寶寶偏食的原因是因為對某一類食物的接受度低，有可能和寶寶的天生氣質有關，有些寶寶對新事物的接受度較慢，建議爸媽不妨多嘗試，從一小口開始，循序漸進提高寶寶對不同食物的接受度，但不宜強迫寶寶吃，以免影響用餐氣氛。

值得注意的是，寶寶若曾經對某一類食物有過不好的進食經驗，對這類食物的接受度也會較低。提醒爸媽給寶寶吃的食物，需注意軟硬度和質地的變化，應將食物切成適合寶寶吞嚥的大小，口感多變化豐富寶寶的味覺，利用食物的顏色吸引寶寶的視覺，都有助於提高寶寶對食物的接受度。

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Q：長輩習慣餵食，該如何鼓勵寶寶自己吃？

讓孩子學會自己吃飯，亦是培養生活自理能力的重點項目之一。從寶寶開始吃副食品，就可以讓寶寶練習自己吃東西。越早開始訓練寶寶自己吃，寶寶吃飯的技巧就會越來越好。但是，如果長輩習慣餵食，年輕爸媽可能無法說動長輩放手讓寶寶自己吃，但是，爸媽說不動，可以讓寶寶來跟長輩說。

大約在兩歲階段，每個寶寶都會經歷生命中的第一個叛逆期，凡事都想要自己來，這是孩子展現自主性的成長必經過程，這時候，爸媽可以跟寶寶說：長大了，會自己吃飯，不需要再讓爺爺嫲嫲餵了喔！

當寶寶想要展現自主性，會主動拒絕讓長輩餵食，年輕爸媽就可以順水推舟，鼓勵孩子自己吃。不過，爸媽也要有幫孩子善後的心理準備，可別因為孩子吃得髒兮兮而責罵孩子，打擊孩子想要自己吃飯的信心。

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Q：自己吃不完、不想吃卻不肯分享，該如何是好？

父母應了解孩子不願意分享的原因，例如是因為孩子還未發展出群我的觀念，還是因為孩子的情緒沒有被處理，所以不願意分享。如果孩子是因為有負面情緒沒有被處理，父母應優先處理孩子的情緒問題。

孩子是先建立自我中心的概念，經過後天社會化的過程，再慢慢發展出群我的互動關係。所以父母必須從生活中，慢慢幫助孩子建立起分享的習慣，讓孩子了解到把東西和別人分享，不代表失去。

日常生活中，可以跟孩子說：媽媽也想吃，可以給媽媽吃一個嗎？身教重於言教，父母樂於分享、不浪費食物的態度，孩子會跟着模仿及學習。所以，如果孩子是因為父母要求分享而不高興，就要將問題回歸到父母的教養態度。

此外，藉由繪本故事內容，也有助於讓孩子了解珍惜資源的意義。最重要的是，父母幫助孩子建立分享概念的過程必須是愉快的，讓孩子感受到分享的喜悅，避免強迫孩子把自己的東西分給別人，因而讓孩子感覺被搶奪，不只影響情緒，還帶來錯誤的示範，反而強化了孩子的自我中心觀。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：讓孩子好好吃飯這麼難？時欲差、吃得慢，如何改善？專家秘訣大公開】