冷氣機｜冷氣長開電費貴到爆？網民力推2大法寶 聲稱凍到要冚被
撰文：TVBS新聞網
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夏天還沒到，天氣就已經非常熱，不少人家中冷氣早已開吹，但有人就感到擔心，還沒夏天就開冷氣，到時電費會很貴，好奇問大家「有沒有省錢妙招」？
「夏天又快到了，大家都怎麼省冷氣電費」？一名台灣網民在「PTT」發文表示，又即將要夏天了，最近天氣實在熱到沒開冷氣根本待不住，不過從這個月開始電費也開始調升了，實在擔心接下來的電費會貴到一個不行，好奇問「大家有沒有甚麼省錢妙招」？
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問題一出，不少鄉民傳授密技：
・「去大賣場吹，有種不要開」
・「冷氣搭配循環扇，這樣就還蠻涼的」
・「選擇用像日立這種能效一級的變頻冷氣啊」
・「定期清洗很重要，我家上禮拜才洗冷氣，洗完後冷氣溫度從25調到27」
其中，更有人推薦：
・「前陣子買了冷凝墊，超涼！我到現在還沒開冷氣，座標高雄」
・「買個麻將竹蓆鋪床，再開電扇，保證半夜冷到蓋被」
事實上，過去這種涼墊就被認證是夏天聖品，使用者都說讚：
・「靠這個撐過夏天」
・「竹蓆真的超涼」
・「我也放竹蓆在床上，搭配冷氣很完美」
・「我們家現在都還在用啊，夏天好物，真的有涼」
・「當兵的營舍沒冷氣都鋪這個睡，加電風扇睡到半夜會冷」
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