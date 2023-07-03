冷氣機｜出風口該朝上還是朝下？方向對了涼爽效果更明顯

天氣越來越熱了，許多家戶都已經開始吹冷氣，台電就提醒大家，吹冷氣時，吹風口要朝「上」，冷房效果會差很多。



冷氣出風口朝上吹 冷房效果差很多

台電電力早前分享，「將冷氣出風口朝上吹，冷房效果會差很多。」許多網民納悶：

．「冷空氣往下，熱空氣往上。這樣出風口應該是往下吹才對吧，幹嘛還要往上吹熱空氣？」

．「冷氣掛那麼高還需要往上吹？是嗎？誰家的分體式冷氣可以往上吹？導風板往上冷氣都擋住了冷房效果會好？」



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台電解釋，這是因為熱空氣上升、冷空氣下降，在冷氣製冷時出風口朝上，送出的冷空氣會往下沉，能讓冷空氣的散佈更均勻，室內降溫就可以更快。

另外，搭配「電風扇或循環扇」使用，更提升室內空氣循環流通的速度，讓室內空間冷更快，就能讓冷氣壓縮機減少運轉時間來省電。

冷氣溫度設定26至28度 調高1度省電6%

台電也提醒，2-3周洗一次濾網也很重要，另外開冷氣前可以先開窗通風一下，室內空氣會更清新。「冷氣溫度設定26至28度剛剛好，冷氣調高1度就可省電6%。」

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