冷氣機｜出風為何帶霉臭味？「這招」效果堪比「機體防霉」功能

夏天即將來臨，不少人已經開始吹冷氣。對此，家事清潔專家提醒，冷氣啟動前，記得先清洗濾網，若發覺有異味，可能是機體內部有發霉。建議使用1功能，就能把冷氣機中的水氣排出，避免發霉！



台灣家事清潔專家「河馬家居」在Facebook發出一個影片，可以發現冷氣機中有一塊鐵片，風吸進去碰到鐵片，吹出來就是冷風，因為是冰的所以有冷凝水，若突然將冷氣關機，水氣就會悶在裏面，導致機體發霉。

家事清潔專家指出，冷氣機有一個功能是「機體防霉」，在遙控器開啟後，就會是一個常駐功能，每次關閉冷氣後，就會自己送風10~20分鐘，將機體內部水氣排出後，就會正式關機。只要按下這個鍵，就可以防止冷氣發霉，吹出霉味。

家事清潔專家也提醒，若冷氣遙控器上沒有「機體防霉」的功能，可以手動調整「送風」的方式，大約15~20分鐘後，再關閉冷氣，也能達到防止冷氣發霉的效果！

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