風扇｜扇葉少較嘈但風力更強！沒開冷氣做「一步」也可提升涼快感

天氣開始炎熱後，很多人開始用電風扇、冷氣，台電分享挑選電風扇的技巧，同時也教學怎麼使用電風扇可以更省電，大家趕快筆記！



電風扇怎麼挑最省電？

台電電力粉絲團曾分享，省電的兩大原則，第一是搭配冷氣，不用開到最強；第二是根據空間需求選購電風扇，然而市面上的電風扇有很多，光是扇葉就有分三片、四片、五片、七片、九片，扇葉的多寡要怎麼選？扇葉的多寡會影響電費嗎？台電粉絲團說明：

．扇葉數量多：葉片震動小、風切聲小、風較柔和

．扇葉數量少：葉片震動大、風切聲大、風力強



大家可以根據自己使用的習慣選購電風扇，且如果想要更省電，可以選「DC直流」，另外別忘記要選有品牌、有節能標章與商品安全標章的電風扇才有保障。

不開冷氣只開電風扇時要怎麼又涼又省電？台電指出，最大原則就是打開窗戶促進空氣對流，若想要省電，可以使用弱風、有定時開關、DC直流的電風扇。至於跟冷氣要怎麼搭配才能涼爽又省電？台電粉絲團建議，冷氣設定26到28度並搭配電扇就很涼爽，使用電風扇或循環扇可以幫助更快達到冷房效果又更省電。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：用錯電風扇超耗電！台電認證這1款更省電，使用前搭配這動作涼爽又省荷包】