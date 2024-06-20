產前安胎出血14周！為讓女兒平安出世　她每天也打針吃藥撐過去

經歷14周安胎，抗凝血劑從一針到兩針，看到台灣男藝人毛加恩老婆Tiffany曬出安胎針劑，畫面真的震撼！如今小寶貝平安成長，過去再多的痛都值得了！



41歲職籃前球星、藝人毛加恩2019年與造型師Tiffany結婚，婚後育有一子，但第二胎孕期6個月時，突發劇烈宮縮早產，女兒出生4天仍保不住。去年11月她再度宣佈懷孕喜訊，女兒迎來3個月的同時，她也曬出懷孕後期的安胎針劑，看到滿滿的針頭，真的令人震撼，成為一個母親的代價不只是身體，相信心理的煎熬更是不少！

台灣男藝人毛加恩太太Tiffany早前分享她為誕下女兒所使用過的安胎針劑。（Instagram / @tiffanywenlo）

經歷14周安胎後，Tiffany終於誕下女兒Kyla。（Instagram / @tiffanywenlo）

產前歷經14周安胎

為了順利生產，小女兒出生前她就因為寶寶胎動減少而到醫院檢查，因狀況不佳被醫生留院觀察，後來決定提早生產，住院安胎期間她也無奈表示：「說不害怕是假的！」

但是她有因為子癲前症的關係，加上第三3胎孕後期比較緊張，歷經14周出血安胎，「每天認真數胎動量血壓，打針吃藥已經是我習慣的日常，現在的每一天，我都要好好享受妳在我肚子裡倒數的日子，媽媽只希望你平安健康，我會盡全力的保護妳」。

當時她也在IG曬出住院照，寫下：「熟悉的病房，熟悉的安胎，熟悉的醫護人員。寶寶加油，媽媽也會加油，我們再一起撐一下好嗎？」

女兒Kyla順利誕生，封肚不生了

如今女兒Kyla順利誕生成長，Tiffany也曬出當時安胎針劑，數量驚人，但是回想當時女兒Kyla提早報到，她有感性說，「聽見妳的哭聲，我眼淚也掉下來了」「一直很擔心那麼早出來的妳可以嗎？這次雖然還是有害怕到爆哭，但哭完能感受到平安，因為我知道這是神最好的安排！」

最後，她也不忘感謝毛加恩這位神隊友：「恭喜你成為女兒傻瓜了！」現在女兒平安成長，身為媽媽的她曬出懷孕的戰績，即使雙手瘀青，但是回想過去一切都是值得的！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：毛加恩老婆Tiffany曬出安胎針劑，畫面震撼！為了女兒平安出生，媽媽雙手瘀青也心甘情願】