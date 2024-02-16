孕婦長榮航空航班上產子 傳說孩子可終生免費搭機？公司4字回應
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
長榮航空2月15日一架羽田飛往松山BR189班機，飛行途中一名孕婦在空中出現臨盆反應，經機上4名醫生旅客、全體空服員協助下，於機上順利產下一名男嬰。坊間長期有傳言指機上出生嬰兒是否享終生免費搭機，長榮航空表示，長榮航空無此慣例。
長榮航空表示，當時緊急通報松山機場取得優先降落權，並安排救護車待命，航機在昨下午一時十一分降落松機後，立即派員陪同送醫，母子均安。此外，針對個案事宜，不便透露包括旅客懷孕周數在內等個人資料。
台灣交通部民航局台北國際航空站表示，接獲長榮航空通知羽田返台班機上有孕婦分娩、嬰兒出生，松機後續通報護理站、消防隊協助，母子均安；另於機邊查驗通關協助後，消防隊也立即協助送醫。
長榮航空、中華航空皆規定，單胞胎孕婦懷孕36週以上、雙胞胎孕婦懷孕32週以上和產後未滿7天不可搭機。另單胞胎懷孕，懷孕28週至35週又6天（距離預產期12至4周）；或多胞胎懷孕，懷孕28周至31周又6天（距離預產期12至8周） ，需由其主治醫師於搭機前10日內，填具適航證明，同時於起飛48小時前完成預訂，經航空醫生同意後方可搭機。
【延伸閱讀，更多懷孕及生育故事】
分娩｜真正天選之人！嬰兒臍帶纏頸5圈仍順利出世 震撼畫面曝光
+9
婆媳｜夫妻努力多年終懷孕 奶奶竟以3個原因不滿 還好老公錫她
+6
「你有盡力嗎？」產房護士分享衰老公語錄 嘆若她是老婆立即離婚腎衰竭婦人意外懷第二胎 流產風險高 醫療團隊卻助女嬰順利出世常被追問何時生第二胎 人妻嘆：只想生一個錯了嗎？網民圍爐安慰連失望也不許？她知第四胎都是女兒哭了 網民見她這反應竟怒罵她心情有夠複雜！目擊孩子血浴中誕生 這爸爸惶恐面相引得網民大笑
延伸閱讀：
過年群聚…開工「一堆2條線」 醫曝比往年兇猛：1家4口沒出門全中鏢
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】