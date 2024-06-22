明明是粉紅色！準爸媽辦性別派對有驚沒喜　全因氣球公司擺烏龍了

有新手爸媽委託高雄一家氣球公司，舉辦「性別趴」，揭曉那一刻是粉紅色氣球，但當初給業者的婦產科卡片，其實是「男寶寶」，竟然是氣球公司搞烏龍！業者出面解釋，當下已道歉、全額退款、免費提供周歲宴，只是佈置上讓家長覺得單調，還在溝通中。



當興奮戳開氣球，滿滿粉紅色，讓爸爸超級開心，但事後新手爸媽打開婦產科的小卡片，才發現肚子裏明明是男寶寶。（YouTube截圖 /@TVBS）

「3、2、1，哇！」當這對新任準爸媽興奮戳開氣球，滿滿粉紅色，讓爸爸超級開心，終於能一圓女兒夢，但事後新手爸媽打開婦產科的小卡片，上頭寫着BOY，肚子裏明明是男寶寶，竟然是氣球公司搞烏龍。

氣球公司擺烏龍，讓這對準爸媽百感交集：（按圖了解）



女事主潘小姐在受訪時表示：「看完婦產科醫師就會給性別卡片，是直接交給氣球公司的，到活動結束後打開看一下，結果沒想到跟氣球顏色不一樣，才知道他們出錯，都蠻混亂的吧，只要遇到朋友都會被問說，你們到底是懷男生還是女生，還說我們有辦跟沒辦一樣。」

潘小姐無奈，孩子「一輩子就一次」的性別派對，特地租場地、佈置、訂餐點，和親朋好友一起同樂，前前後後花了超過萬元（編：台幣，下同)，雖然這顆「性別氣球」只花一千多元，但最重要的環節卻出槌，事後業者有道歉，也承諾會提供周歲宴，但讓潘小姐很失望。

潘小姐指：「退費，他就說要補償我們幫我們辦周歲，說會溫馨又可愛，我想說多少應該會有一點氣球，結果只有一個板子跟東西，所以我覺得蠻沒有誠意的。」

潘小姐認為，業者說好的「溫馨又可愛的抓週派對」，只有一個背板和道具，沒看見其他佈置裝飾，才覺得有些陽春，而位在高雄的氣球公司也回應，後續一直有和先生洽談，對夫妻表達歉意。

當事氣球店家：「我們提供想要免費給他們，他們覺得有點單調，沒關係我們就說，看氣球妳有需要增加甚麼，我們再多給妳們甚麼。」

畢竟性別趴確實是人為疏忽，店家當下就退款，後續願意免費辦周歲宴，只是店家本身沒有道具，還特地跟同行商借，希望孩子難得的派對，別壞了初為父母的好心情。

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