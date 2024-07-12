書展2024｜《香港01》門票優惠$5起+免費再進場 附開放日期+時間

香港書展2024｜ 第34屆香港書展於本日起於灣仔會展開鑼（7月17至25日），今年以「影視文學」為年度主題，場內場外將舉辦超過600項文化活動，涵蓋各式各樣作家講座、新書推介會，以推廣閱讀文化。同時舉辦香港運動消閒博覽及零食世界，讓各位大飽口福及體驗運動項目。



香港書展2024

展覽日期：2024年7月17至23日 (星期三至星期二)

展出地點：香港會議展覽中心

香港書展開放時間：

7月17至22日 - 上午10時至晚上10時

7月23日 - 上午9時至下午5時

香港運動消閒博覽及零食世界開放時間：

7月17至18日 - 上午10時至晚上9時

7月19至20日 - 上午10時至晚上10時

7月21至22日 - 上午10時至晚上9時

7月23日 - 上午9時至下午5時

門票種類：



(1) 入場門票

免費再進場特別優惠：凡以正價（成人港幣30元、小童港幣10元）購買7月17或18日香港書展門票人士，可憑完整票尾或現場派發的再進場優惠券免費於以下時段各進場一次：

1) 7月19-21日（星期五至日）晚上7時後

2) 7月22日（星期一）晚上7時後

＊此優惠不適用於其他門票（包括上午進場票、優惠進場票、貴賓進場票以及贈券）

＊小童適用於小學生／身高1.2米或以下的兒童

＊每票只限一人進場一次。

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(2) 電子超級書迷證 (7月19-25日)

每張超級書迷證門票價格為HK$88

＊只限一人使用及進場

＊每人限買兩張 ( 1位大人及 1位12歲以下小童)

＊持證人士於香港書展 2024 舉行期間(7月17-23日)可無限次以特別通道進入會場。

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香港書展2024亮點



文藝廊

今年書展部份項目繼續獲香港特別行政區政府文創產業發展處贊助，當中包括「文藝廊」、「世界文化藝術廊」，及專為業界而設的「國際出版論壇」和首次舉辦的「IP圓桌會議」等。

深受讀者喜愛的「文藝廊」將展出「年度主題推介作家」李敏、杜國威、陳韻文、黃綺琳、蔣曉薇及羅卡的著作、劇本手稿、獎項及電影道具等，多位作家更會親臨書展與觀眾交流。此外，「文藝廊」亦設「焦點導演」及「經典改編影視作品」展區：前者雲集王家衛、何爵天、卓亦謙、徐克、許鞍華及關錦鵬等六位導演的精選作品；後者則展出亦舒、李碧華、金庸、倪匡及張愛玲的原著小說，以及相關改編電影的精選短片、海報、電子書及主題曲等，藉此向諸位大師致敬。

世界文化藝術廊飽覽各地文化

為帶領讀者從香港閱讀世界，香港書展特設「世界文化藝術廊」（世界文藝廊），除了中國內地、香港及台灣的作品，還會展示阿根廷、哥倫比亞、捷克、法國、印尼、韓國、墨西哥、秘魯、菲律賓、西班牙、瑞士及越南等地的展品，以促進文化交流。「世界文藝廊」又呼應年度主題，特設人工智能互動裝置，入場人士可透過輸入指定的關鍵字，生成由環球影視作品，包括《花樣年華》、《無間道》、《功夫》、《銀翼殺手》及《千與千尋》等，所創作成的經典電影新畫面。同時，「世界文藝廊」將設互動地圖，以展示電影取景地及相關影視作品的點滴。

要推動香港作為中外文化藝術交流中心的角色，除鼓勵中西文化薈萃，更要弘揚中華文化。今年書展繼續設有中國內地展館，並首度以北京作為主題城市。另外，書展將於第二日（18日）首次舉辦「IP圓桌會議」，並邀請國際出版及版權業界代表，深入探討人工智能迅速發展對IP版權產業化帶來的挑戰及機遇，從而創造更高產業價值。

八大主題講座系列集文學巨擘開講

香港書展今年繼續呈獻八大講座系列，包括「年度主題」、「名作家」、「英語及國際閲讀」、「世界視窗」、「兒童及青年閱讀」、「本地文化歷史」、「寫意生活」和「心靈勵志」，廣邀各地的作者與讀者分享及交流。「年度主題講座系列」其中一個講座更邀得《九龍城寨》原著作者余兒分享其創作小說的心路歷程及《九龍城寨》改編為漫畫及電影的點滴及挑戰等。大會與《明報》及《亞洲週刊》合辦的「名作家講座系列」將邀請兩岸及香港重量級華文作家出席書展開講，星級講者陣容包括中國先鋒小說領軍人物蘇童、憑小説《繁花》榮獲魯迅文化獎年度小説獎的金宇澄，以及「東北文藝復興三傑」之一的班宇等。

今年「英語及國際閲讀講座系列」充分體現香港國際化特色，親臨書展分享的環球作家包括探討建築和城市歷史文化關係的英國學者Christopher Cowell、來自捷克的著名插畫家、動畫導演Galina Miklínová、入圍女性小說獎等多個獎項的韓國作家Mirinae Lee及獲東南亞文學獎的泰國作家Narisapongse Rakwattananont等；其他講座系列的講者包括企業管理能手、作家兼詩人馮唐、航天專家雷健泉及研究本地歌詞的學者朱耀偉等；「名人講故事」則邀得女歌手Serrini、中大醫學院助理院長張源津醫生、著名鋼琴演奏家李嘉齡及昂坪360董事總經理董沛銓等。

「運動消閒博覽」呼應奧運熱潮 鼓勵全城運動

運動消閒博覽請來香港體育學院（展位：5C-C02）在會場設置馬賽克照片牆，集合入場市民的照片，為備戰巴黎奧運的香港健兒加油打氣。大會亦會舉辦星級運動員分享會，邀請香港閃避球男子代表隊隊長倫子儒、香港男子七人欖球代表姚錦成和前香港空手道及田徑代表唐焯彬等，分享他們奮鬥的心路歷程。

今屆運動消閒博覽將搜羅多款有益身心、具趣味性的運動、消閒產品及體驗，吸引一家大小入場，一同享受運動樂趣。香港遊樂場協會（展位：5C-D02）將再度回歸「運動大本營」展區，除了以往大受歡迎的流動繩網，協會今年新增親子繩網飛索體驗，由教練指導越過不同關卡，並穿過長達15米飛索，為入場人士提供刺激的運動體驗。

一直深受歡迎的「日本館」今年再度擴展，為疫後最大規模，日本國家旅遊局（展位：5B-D02）將聯同18個日本縣市參展，當中北海道館（展位：5B-E02）將介紹最新的旅遊資訊，並設虛擬實境體驗及打卡位置，愛努民族文化體驗區更會介紹Upopoy國立愛努民族博物館和公園。2025年日本大阪･關西世博會（展位：5B-E11）亦會參展，介紹世博會主題「創造閃耀生命光輝的未來社會設計」。

「零食世界」網羅環球美食 迎接味蕾盛宴

今年零食世界搜羅超過1,200款零食，分成「環球零食」、「朱古力及糖果工房」、「懷舊零食」、「健康滋味」、「派對時光」及「Snack Bar」六大展區，為入場人士呈獻各種經典味道、健康之選及來自世界各地的小食。首次參展的雀巢（展位：5B-B02）將帶來全新推出的雪糕產品，並提供多款展場優惠，當中包括入場人士憑任何書展或運動消閒博覽的消費單據，可享雪糕杯或雪糕球買一送一。