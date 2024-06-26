親子內地遊｜佛山新開幕海洋公園！睇魚魚外　還有超大波波池任玩

這個暑假，就是要逃離夏日高温！寶爸寶媽們還在煩惱該帶孩子到哪玩？在廣佛高速自駕約10分鐘就能到的「南海海洋親子樂園」，集萬千海洋生物、3大演繹劇場、3大遊樂體驗、7大親子課堂、4大兒童職業體驗等吃喝玩樂於一體的玩樂聖地。



在廣佛高速自駕約10分鐘就能到的「南海海洋親子樂園」。（佛山吃喝玩樂蒲授權使用）

10000㎡海洋親子樂園．N+項目玩到爽

足足10000㎡！獨棟三層超大主題園區、N+種遊玩項目、娛樂項目、海洋課堂、親子體驗、冰雪樂園、補給餐廳等一應俱全，在「南海海洋親子樂園」和孩子一站式嗨翻整個夏天！24小時根本玩不夠！

+ 2

6月8日盛大開業！門票火熱開售

（佛山吃喝玩樂蒲授權使用）

光是這麼多新奇、好玩的項目，已經心動滿分！這不終於等到了，「南海海洋親子樂園」6月8日盛大開業！還有機會搶樂園入園優惠成人票、兒童票，這個夏天，快來「南海海洋親子樂園」！

「美人魚劇場」．帶你走進童話世界

1F

第一次來, 先到一樓「美人魚劇場」，別具特色的美人魚劇場，有美輪美奐的水下美人魚表演，美人魚們婀娜多姿地舞動着，魚兒圍繞在她們身邊，這畫面真的太夢幻太震撼了，讓人挪不開眼睛。

（佛山吃喝玩樂蒲授權使用）

（佛山吃喝玩樂蒲授權使用）

「星空隧道」．進入藍洞奇遇

3F

在360度超廣角海底隧道，揭開海底神秘面紗。看它們從頭頂漂浮而過，恍若置身於其中。隨手一揮有成群結隊魚兒跟着你遊動，我們竟還可以像化作美人魚在水中遨遊，和這些活潑可愛的小魚零距離互動！

「海洋夢工廠」．邊學邊玩

2F

海洋夢工廠，這裏有百餘種類豐富的親子體驗課堂，一起合作學手製泥胚模具、手工藝術品、扮演職業體驗等，充分釋放小朋友的動手創意能力，好玩又好學，怎能不愛呢？

小朋友們可以在玩樂中學習到不同的有趣知識，寓教於樂，激發小朋友的潛能~不管是親子出遊、情侶約會還是朋友聚會，相信大家都能在這裏找到屬於自己的快樂！

「海洋歡樂園」．任性暢遊

3F

誰能拒絕在泡泡球的海洋裏盡情徜徉啊！在海洋歡樂園來一場球球大作戰，要麼被球球淹沒，要麼拿起「泡泡」盡情防守，開啟狂歡時刻~

南海海洋親子公園入場資訊：

+ 7

【延伸閱讀，更多親子深圳遊樂建議】

深圳新地標「彩虹大廈」 綜合型親子玩樂場所 動靜孩子也喜愛！

+ 30

深圳灣遊｜海風運動公園玩沙睇花夠寫意！地鐵直達帶孩子放電最啱

+ 29

【本文獲「佛山吃喝玩樂蒲」授權轉載，微信公眾號：pu0757】