10歲男童竟染「椰菜花」！或為睇戲時不慎感染　不建議坐「這裏」

性病疣（椰菜花）是傳染力極強的性病，有台灣泌尿科醫生分享，近日一名約10歲的小學男生沒有發生過性行為，卻染上椰菜花，詢問後推測男童是到電影院，接觸到前一個看電影觀眾殘留在座椅上的體液致病。



一名約10歲的國小男生染上菜花，醫師推測是到電影院，接觸到前一個民眾殘留在座椅上的體液。（Canva）

台灣泌尿科醫生羅詩修和陳偉傑在電視節目《奕起聊健康》分享，這名小學男童來就醫，自述下體不適，生殖器怪怪的，檢查後發現感染椰菜花，但男童說從未發生性行為，經詢問患者近日生活作息，發現男童之前曾去電影院看電影，推測是前一個看電影的觀眾有椰菜花，還把體液殘留在座椅上。

陳偉傑說明，許多人會在昏暗的電影院內追求刺激，和另一半互摸私密處，導致性病疣病毒殘留在電影院的座椅、把手等處，下一個人坐上去喝飲料、吃爆谷，再去廁所解尿就會中鏢，因此看完電影後要觸摸身體私密部位，一定要先洗手。羅詩修則提醒，看電影可選擇中、前排及大視聽室，「太後排的座位比較容易做壞事」，此外可以選擇知名的電影院，清潔工作會做得比較完整，能避免中招。

陳偉傑提到，不只看電影可能椰菜花，就連泡湯和使用公廁都要注意，建議大家若是要泡溫泉，入池前應該確實清理湯池，盡量少去環境較髒亂的地方，在公共場所不要亂摸，事後一定要記得洗手，因為椰菜花病毒強韌，附着力很強，噴酒精也不見有用。

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