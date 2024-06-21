西瓜｜全家都要知！享用後餐具別「這樣放」 曾有人染菌敗血症亡
撰文：中天新聞網
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吃西瓜消暑小心感染細菌危及生命！i台灣林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈表示，過去曾有人拿湯匙挖西瓜，未吃完又將湯匙併同西瓜放回雪櫃，因食物保存不當，感染李斯特菌、引發敗血症而去世。
有「無毒教母」之稱的台灣林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈在《挖健康》節目中表示，她個人也很喜歡吃西瓜，因家中人口不多，所以不會買一整顆西瓜，會買店家剖開的部分西瓜，但回家後會立即取下西瓜上的保鮮紙，「因為有研究發現，覆上保鮮膜的水果表面易長細菌。」
譚敦慈提到，回家後會立刻揭開西瓜上的保鮮膜，並用刀子薄薄的切除西瓜果肉的表層，再將西瓜去皮切塊，放入保鮮盒中、置於雪櫃。
內地有一獨居者因用湯匙挖西瓜吃，吃了幾口後，再將湯匙與剩下的西瓜放入雪櫃，此動作重複數次，因為西瓜離開雪櫃、暴露於室溫下易孳生細菌，加上口腔內原本的細菌，導致感染李斯特菌，引發敗血症而去世。
譚敦慈提醒，大家吃西瓜等水果時，務必要用乾淨的叉子取用該食物，切忌將刀叉或湯匙放入未吃完的水果等食物中，以免滋生細菌，引發腸胃道發炎。
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