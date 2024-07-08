7月新手爸媽講座｜免費講座包攬產前後飲食修身及舒緩痛症教學

《香港01》旗下「01親子」於7月14日(星期日)舉行「龍年新手爸媽講座」，為一眾預備做父母、正等待BB出生的父母、BB剛出生的新手爸媽，解決懷孕疑問。



全日共四場新手爸媽講座，題目包攬「如獲至寶，一切從母乳開始」、「產後坐月調理攻略」，「產後全方位調理」以及「產前後痛症舒緩教學」，分別由Betty Lam 資深母乳顧問、愛寶貝集團創辦人 Zandra Wong及愛寶貝產後服務中心產後修復師 周老師、李擇文中醫師，以及Air studio 體適能教練 Eric 擔任講者。

新年爸媽講座豐富內容，題目包攬母嬰健康及飲食，同時提升嬰幼兒溝通能力，現場更送出近10萬港元豐富福袋及終極大獎等等。現場更設 Q&A 歡迎家長即時提問，活動期間更加入突擊送禮環節。而當天出席並完成登記家長可獲豐富福袋，登記從速。

7月新手爸媽講座

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活動詳情：

日期：2024年7月14日(星期日)

時間：上午10時正至下午3時正

地點：ClubONE 德藝會（德福廣場）

九龍灣德福花園平台P13-14號

對象：孕媽媽及準爸爸

費用：全免

參加者可獲贈精美禮品包乙份。

請注意：每位已登記出席者需完成90分鐘講座，活動完結後憑入場QR Code即場獲得禮品包一份，每人限領一份，送完即止。

截止報名日期：2024年7月13日下午6時

*成功登記者將會收到電郵通知確認出席。

倘若閣下拒絕或未能正確提供表格內被列明為「 必須填寫」的資料，閣下將被視為放棄報名參加「龍年新手爸媽講座」。

7月新手爸媽講座

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上午場：上午10時15分至11時正

主題：產後全方位調理（產前清胴毒、產後清惡露、脹奶塞奶、產後脫髮）

講者：李擇文中醫師

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上午場：上午11時15分至12時正

主題：如獲至寶，一切從母乳開始

講者：Betty Lam 資深母乳顧問、資深TQUK母乳顧問、科學無痛通乳導師

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下午場：下午1時15分至2時正

主題：產前後痛症舒緩教學（產前腰痛、腹直肌修復、預防及舒緩媽媽手）

講者：Air studio 體適能教練 Eric

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下午場：下午2時15分至3時正

主題：產後坐月調理攻略（坐月的重要性、請陪月注意事項、紮肚功效及好處）

講者：ISO 9001 愛寶貝集團創辦人 Zandra Wong 及 愛寶貝產後服務中心產後修復師 周老師

講座條款及細則

1. 參加者於登記後，將會收到電郵登記確認通知。

2. 由於座位數量有限，若報名人數過多名額將以先到先得形式決定。成功登記者將於講座前收到電郵通知確認出席。活動當日請出示確認電郵，並由現場工作人員驗證 (工作人員有權要求會員出示身份證明加以核實) 無誤後即可進場；

3. 每位參加者必須於講座開始前10分鐘到場登記，遲到之參加者可能不獲安排入場

4. 每位已登記出席者完成90分鐘講座，活動完結後才即場獲得禮品包一份。

5. 主辦單位有機會將活動當日所拍攝的相片或影片作日後宣傳用途。

6. 參加者提交之個人資料將用於是次活動有關之管理、資料整理、聯絡安排及宣傳用途，詳情可參閱本公司之《收集個人資料聲明》；

7. 「香港01」擁有最終決定活動舉行或取消之權利 (如天氣或環境因素等) 及按需要保留或更改原定行程 (如出席嘉賓等) 之權利而毋需另行通知參加者；

8. 惡劣天氣下之活動安排：若活動開始前3小時香港天文台已懸掛八號或以上颱風信號、紅色或黑色暴雨警告信號，「香港01」將有權取消或順延活動，毋須另行通知；

9. 如有任何爭議，「香港01」將保留一切最終決定權。