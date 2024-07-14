高中女兒未婚懷孕30周　父母跪求「拿掉孩子」！3年後生活曝光

孩子在求學階段懷孕，不少家長都無法接受，憂心耽誤升學，一名女高中生懷孕30週，父母得知後極度崩潰，架着她到診所請求拿掉小孩，後來在醫生及社工合力溝通、安排下，高中女孩腹中的小孩順利出生，如今已是大學生的她，也特地感謝醫生。



一名女高中生懷孕30週，父母得知後極度崩潰，架着她到診所請求拿掉小孩。（Canva）

「人生並不完美但生命會找到出路」，台灣婦產科名醫蘇怡寧在Facebook專頁分享，早前一位年輕女性到門診看診，離開診間時突然對他說「蘇醫師謝謝你，我現在很好，在上大學了」，一時間他並未意會過來，翻看了記錄頓時記憶湧現。

蘇怡寧回憶，3年多前，一位女高中生懷孕30週，期間都不敢告訴父母，直到父母知曉後，被架着到診間，父母崩潰跪求他終止女兒的妊娠，「不然妹妹的人生就毁了，她本來功課很好的，這樣怎麼繼續升學…」。他坦言自己非常為難，「因為這樣的周數是不可能的」，因此花了很多時間與女孩的父母討論各種做法，但雙親一直歇斯底里無法接受，而當時的女孩則始終低頭不語。

事後，蘇怡寧請同仁幫忙聯繫社工單位，一起處理後續，後來在社工的安排下，小小生命得以誕生在世上，而當初的高中女孩如今也已成為大學生，回到人生正軌上繼續前進，他感慨「這其中的辛苦溝通絕對不是三言兩語說得完的，每個家庭的條件狀況都不同，需要的資源協助也都不同」，醫生扮演的角色是讓孩子平安生下來，而後續的工作和安排，還是得靠社工師來連繫處理。

貼文曝光，吸引1.8萬人按讚、144人感動留言：

．「蘇媽媽仁心仁術，做了最好的安排，相信當年的孩子也會好好的」

．「蘇醫師不是救了一個人，而是救了好幾個家庭」

．「暖心蘇醫師」

．「蘇醫師謝謝你，替我們這群社工打了一劑強心針…」

．「讓一點一滴的小力量聚集成為強大」

．「感動！新生命其實會帶來許多正面的力量，最重要的是不放棄」



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