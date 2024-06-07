教育｜要孩子「享受學習」是說笑嗎？搣甩5個心態改變將悄然而至

「我們都希望孩子享受快樂的學習過程」或許只是理想的口號，更多時候，爸媽的「我是為你好」可能騙了孩子，也騙了自己？



歌王周杰倫的知名歌曲《聽媽媽的話》曾被放入音樂教科書的內容中，輕快的旋律令人朗朗上口，歌中唱盡兒時學彈鋼琴的艱辛，換得長大後無盡的快樂，都要感謝媽媽小時候的耐心培養。長大後能享受音樂薰陶的周杰倫是快樂的，只是，兒時一旦爸媽用錯了方法教育，或許如今可能就沒有如此好聽的《聽媽媽的話》了吧！

以下5個不理想的教育心態，你是否也中了一、兩個呢？（按圖了解）

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學習的初衷：讓孩子學會如何「享受學習」

許多亞洲父母所教育出來的孩子相較歐美國家的孩子更加膽小、怕生、沒有自信，例如，當有人稱讚一位亞洲少女說：「你真漂亮！」那滿常得到的回應都是「哪有！你更漂亮！」或是「那個誰更漂亮！」看似謙虛又害羞的禮尚往來，卻是直覺性否定自己、稱自對方；但換作西方國家的人的回應普遍是「真的嗎！謝謝你的讚美」。

「我是為你好」是亞洲父母超典型對孩子犯下的情緒勒索，亞洲爸媽容易用嚴師的手段與眼光看待孩子的學習表現，卻忘了學習的初衷就是讓孩子學會如何「享受學習」，當孩子感受不到自己的學習成果讓爸媽開心甚至得到讚美或鼓掌，很自然的就更不容易感受到「享受學習」的人生樂趣了。

甚麼是亞洲式教育毒瘤？

1. 常以「否定」代替肯定

「不要哭」、「不要亂跑」、「不要吵」，亞洲爸媽很容易以「不要」作為指令性警告，卻容易讓孩子習慣自己不備受肯定。為避免這樣的狀況，建議爸媽可以將否定句改成肯定句，例如：「你可以告訴媽媽你為甚麼哭嗎？」讓孩子覺得自己的情緒被接收到了！

2. 別人家的孩子比較好

有些爸媽會在孩子面前對著其他孩子或家長說：「你家孩子真棒！不像我家孩子都……」這是我們很常在街訪鄰居中聽到的對話，孩子如被稱讚時爸媽都是先以否定回覆，覺得這樣比較謙虛，更是一種美德，卻容易給孩子留下不小創傷。

3. 條件交換

「你如果考一百分我就給你買電動」，亞洲爸媽容易以條件交換的方法吸引孩子達到爸媽滿意的要求，如此的教育方式很容易讓孩子的價值觀偏差，不妨以肯定的稱讚增加孩子的信心，讓他們多感受到快樂！

4. 還不夠好

亞洲爸媽叫不容易讚美或鼓勵孩子的學習成果，或許是爸媽自己還是孩子時也是這樣被教育，所以自然不容易以此方式教養自己的孩子。「還不夠好」是爸媽對孩子的期望，也可能以為是種謙虛的表現，卻容易在過程中，養成孩子自卑或是沒自信甚至長大過度追求完美主義的一種表現。

5. 緊迫盯人

亞洲爸媽較不容易輕易放手讓孩子去嘗試他們喜歡的新事物，除了擔心東擔心西，也擔心孩子「偏離了爸媽眼中的正確軌道」，因此影響孩子多元發展其他興趣的可能。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：你也正把「亞洲式教育毒瘤」灌溉給孩子嗎？當孩子在學習中不懂「享受學習」，會不會是件危險的事呢？】