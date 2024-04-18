教育子女｜「批評」與「羞辱」懂分嗎？不懂2件事你只在傷害孩子

批評和羞辱之間只有一線之隔。因為羞辱而產心的羞恥心態，不但不能激勵孩子，反而會讓他們覺得自己沒有能力。羞恥心態也會讓他們對自己感覺不好，還會以根深蒂固且永久的方式影響自尊。



身為父母，很容易會有必須糾正孩子的時候，但往往一不小心就怒火攻心，開始羞辱孩子。你曾說過以下的話嗎？

．「有甚麼好哭的！」

．「你為甚麼不能像誰誰誰那樣......」

．「你為甚麼總是那麼不聽話？」



當這些話脫口而出時，我們通常不會認為這是一種恥辱。而是認為這些話可以幫助孩子認識到他的問題，並激勵他做出改變，所以都是建設性的批評。

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批評和羞辱孩子之間的界限

問題在於，批評和羞辱之間只有一線之隔，而羞辱並不是一個好主意。因為羞辱而產心的羞恥心態，可能會讓孩子覺得他們無法改變。這不但不能激勵他們，反而會讓他們覺得自己沒有能力。羞恥心態也會讓孩子對自己感覺不好。當被最愛的人、最重視的人批評，這不僅會造成傷害，還會以根深蒂固且永久的方式影響一個人的自尊。

有時孩子確實無法改變。並不是每個人都是明星學生或運動員，儘管我們盡了最大努力，我們都會犯錯誤，例如，有些孩子比其他孩子更敏感或更內向，有的孩子個性比較拘謹。

如何停止羞辱孩子，先問自己2問題

為了防止羞辱，我們需要在說話之前停下來思考。如果你要批評你的孩子，你應該問自己兩件事：

第一：這是他可以改變的嗎？

第二：他是否改變，很重要嗎？



對自己的答案要誠實，尤其是第二個問題。如果其中任何一個的答案是否定的，那麼這就不值得批評。不要冒羞辱或傷害你與孩子的關係的風險，也不要浪費你的時間或精力。

如果兩個問題的答案都是肯定的，那就問自己以下問題：

第一：現在是說話的好時機嗎？

第二：他想改變這種行為嗎？



在公共場合批評孩子可能很重要，尤其是當他對某人粗魯或傷害，或做了一些可能不安全的事情時。但在這些情況之外，公眾的批評是令人羞愧的。當孩子已經心煩意亂，或他處於需要保持鎮定或不分心的情況時，批評也不是一個好主意。

如果孩子真的不想改變某種行為，那麼你就必須想出一種不同的方式來處理，這是最重要的問題，就是「有沒有更好的方法來改變這種行為」？

身為父母，我們必須花時間去理解孩子的行為，並找到合作、支持的方式，幫助他們做出安全、友善和健康的選擇。身為父母，我們的言語是有力量的；我們需要盡可能地善用這種力量。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：為了避免傷害，批評孩子前先問自己2問題】