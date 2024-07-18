嬰幼兒疫苗｜新手爸媽必睇嬰幼兒打針時間表 附小學生打針時間表

嬰幼兒疫苗接種｜寶寶從出生開始就需要定期接種疫苗，要記住接種疫苗時間表，相信令不少新手爸媽十分苦惱。01親子為大家整合有關於母嬰健康院及私家診所提供的疫苗以作參考，供各位父母方便查看。



衞生署衞生防護中心轄下的「疫苗可預防疾病科學委員會」從公共衞生的角度就「香港兒童免疫接種計劃」提出建議，而母嬰健康院是按照「香港兒童免疫接種計劃」為初生至五歲的嬰幼兒童提供免疫接種服務。小學學童則由衞生署轄下的學童免疫注射小組到學校提供接種服務。

▼▼▼兒童免疫接種計劃時間表 ▼▼▼：

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除了上述疫苗外，個別私家醫生可以為兒童接種其他疫苗，例如流行性感冒疫苗、乙型流感嗜血桿菌疫苗、腦膜炎雙球菌疫苗、甲型肝炎疫苗、日本腦炎疫苗、輪狀病毒疫苗及一些包含多種疫苗成分的「多合一」疫苗。如家長希望為子女接種這些疫苗，應先請教醫生。

世界衞生組織（WHO）有建議這個做法，即打齊3 針「六合一」，乙肝變相會接種 4 次，尤其如果媽媽是乙肝帶菌者。而有些醫生可能會在第四個月的針改為「五合一」，即不包括乙肝，即乙肝與政府安排一樣只接種 3 次亦可，這也是世衞的建議。

（資料來源：衛生署）