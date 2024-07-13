天氣悶熱易暴躁影響精神健康 中醫推介4款茶飲調節情緒

夏天又悶又熱，同時夏天屬火，人心火旺，故夏天重於養志益心。許多城市人因生活壓力而出現「內火」、「鬱熱」，當心火旺盛時，可能出現暴躁、情緒不穩、煩悶等問題。很多人會自行買些涼茶清心去肝火，其實也可以自行準備一些具有清熱功效的茶飲，有助於身心調理。（本文作者：博愛醫院林之蘭中醫師）



1.菊花茶

菊花茶向來是清熱解毒的良品。市面上有分杭菊等不同產地，當中以花朵完整、顏色鮮豔、清香者為佳，野菊花則另作別論。菊花茶喝起來淡雅清香，有清熱解毒，平肝明目，和疏風散熱的功效，能夠舒緩燥熱煩悶的情緒。沖泡時可以加入少許蜂蜜，增添甘甜味道，格外清新怡人。

2.桑葉茶

若在街市中買到新鮮桑葉，配合桑椹、少量薄荷葉沖泡焗服，是為清熱生津解鬱良品。桑葉甘寒，有散熱、清肺潤燥的功效。新鮮桑葉較乾品為涼，保鮮期也較短。搭配薄荷葉沖泡，更能營造清涼爽口的感受，但注意薄荷不能多用，能引起部分人腹瀉。桑椹性味甘寒，歸心、肝、腎三經，故能養陰潤燥，改善心悸失眠、津傷口渴等症狀。

3.夏枯草茶

夏枯草顧名思義，是在冬天生長、夏天枯萎，吸收冬日之氣故味苦辛、性寒，特別適合夏天飲用，有清肝火，散鬱結的作用。高血壓患者若為肝陽上亢的體質，在夏天血壓不降時，能用夏枯草清洩肝火，從而降壓。如果因肝火上炎，見目赤腫痛、頭痛，可以與菊花、決明子等同用。

4.蓮子茶

最後，蓮子茶也是夏季茶療的良選。常言道蓮子去芯才用，但在夏天，蓮子中的青芽味苦性寒，能清心安神，交通心腎，有助清心除煩。若果不怕蓮子茶中帶苦，可以連芯使用。而蓮子甘澀性平，能養心益腎，有助於調節情緒，緩解心煩意亂的狀態。與荷梗三者並用，更有通氣寬胸和胃的作用，能清暑祛濕，舒緩胸悶不暢。

以上這些活用中藥的茶療，不僅味道雅韻，更能養生樂夏。不妨嘗試將它們融入生活作為保健，相信能雙重舒緩熱浪不適和調理內煩情緒。如有任何疑問，請向註冊中醫師查詢。