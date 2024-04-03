嬰兒健康｜孩子一歲前別吃蜂蜜、半熟蛋！4種禁忌食物吃錯恐致命

嬰幼兒時期的飲食禁忌，各位家長千萬別忽略！錯誤的飲食可能會造成食物過敏、中毒等風險。近日，台灣彰化秀傳醫院急診兒科醫生黃士倫在Facebook上透露，有名不到1歲的嬰兒全身抽搐且伴隨發紺、嘴唇和四肢末梢缺氧變成青紫色，血氧剩90%，一問之下得知竟是阿嬤心疼孫子時常便秘，偷偷餵食「蜂蜜水」。



你知道寶寶一歲前絕對不能吃甚麼嗎？還有哪些容易被忽略的飲食禁忌呢？快跟着《網路溫度計DailyView》來看看吧！

以下的食品，千萬別讓一歲以下的孩子吃！（按圖了解）

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蜂蜜

一歲前的寶寶，食用蜂蜜可能會導致食物中毒，因為蜂蜜內含「大腸桿菌孢子」，嬰兒腸道消化系統還未發育完全，無法像成人一樣在腸道內阻擋肉毒桿菌的成長，加上蜂蜜的大腸桿菌孢子無法輕易用高溫殺死，所以就算充分加熱，還是會讓寶寶有「肉毒桿菌中毒」的風險，可能會造成便秘、精神狀況不佳、呼吸困難、食慾不佳，甚至出現癲癇等症狀。

生食／半生食

生食及半生食（像是生魚片、半熟蛋等）容易含有細菌以及寄生蟲，導致寶寶食物中毒。要給嬰兒食用的食物，一定要完全加熱、全熟，除了避免食物中毒的風險，也能降低寶寶食物過敏的發生機率。由於嬰兒的腸胃道較敏感，刀子與砧板也要注意，不要將生、熟食混合在一起使用，容易造成食物受到污染，進而引發嬰兒的腸胃道不適。

不易咀嚼的食物

因為寶寶的消化系統和各方面都不如成人來的完整，還容易因為嚼不碎，讓異物梗塞導致有窒息的風險。像是堅果類、菜葉的莖、香菇類、章魚、花枝等有嚼勁食物、芋類食物等。

容易引發食物過敏的食物

寶寶的消化系統以及免疫系統都還未發展完全，吃下帶有過敏原的食物容易引起過敏反應。像是雞蛋、牛奶、小麥、花生、蝦蟹類（含有原肌球蛋白）等。其中雞蛋，建議寶寶可以先從蛋黃開始嘗試。

鈉攝取量也須特別注意

此外，也需要特別注意，由於1歲以前的寶寶以及1歲後的兒童，體內消化代謝能力較沒有大人那麼高，因此每日需求的鈉含量也相對較少，如果家長們沒有特別留意就按照成人的飲食習慣，會使寶寶出現健康問題，若鈉含量過高時對人體會帶來什麼樣的影響，像是血壓上升、增加心臟負荷、浮腫、水腫、影響體內鉀的流失等。但體內鉀含量不足也會導致四肢無力、食慾下降、嘔吐、心律不整等心臟疾病，因此需要特別注意寶寶的鈉攝取量。

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