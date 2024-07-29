兒童護齒｜刷牙怎揀？未懂潄口可用牙膏？牙醫教你怎呵護孩子牙齒

許多家長在小朋友發牙階段上有許多疑問，例如：刷牙要怎麼選擇？如果不會漱口可以用牙膏嗎？要怎麼刷才能刷得乾淨？為此，台灣星爵牙科林怡君牙醫生特別手把手教學，如何讓孩子習慣、養成刷牙，並且完整清潔口腔以免造成齲齒。



許多家長在小朋友發牙階段上有許多疑問，例如：刷牙要怎麼選擇？如果不會漱口可以用牙膏嗎？要怎麼刷才能刷得乾淨？（Canva）

小朋友的牙刷要怎麼選擇

林醫生表示，小朋友的嘴巴較小，牙刷的選擇可依據孩子的年紀去挑選大小。原則上建議0.8到2厘米，刷毛建議選軟毛。但軟毛的缺點可能它清潔的效力沒那麼好，有時候小朋友咬一咬它也會開花。如果家長覺得孩子可以接受，用硬一點的刷毛也沒關係。只要重點注意刷頭的大小不要太大，不然會很難深入到後面的地方去幫小朋友做清潔。

要怎麼幫小朋友刷牙？

林醫生建議在6歲以前由家長幫忙做清潔，由兩位家長一起用膝對膝的姿勢讓小孩子仰躺在腿上面。而清潔重點是要刷到牙齒和牙齦交界處的牙齦溝，因為牙齦溝容易會有牙垢塞在這個地方，所以這是我們第一個重點要清潔的地方。

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有哪些清潔重點？

林醫生表示刷牙時要注意後面的臼齒，臼齒的溝紋比較深，較容易藏污納垢。所以幫孩童刷牙時，要把臉頰拉開從外側開始刷，要稍微刷到牙齒、牙齦交界的位置。接着再請小朋友張開嘴巴，內側咬合面的地方，也一定要好好的刷，下排牙齒也是一樣。原則上會建議兩顆牙齒一起刷，大概要算個20下左右，平均正常清潔的時間大概要3分鐘，如果低於這個時間，有可能清潔沒有很足夠，當然還是要看小孩子的配合度。

牙縫清潔的重點

小朋友較理想的乳牙齒列，門牙的牙縫可能是比較開的，牙刷可以清潔到牙縫。如果是比較緊密的牙縫，建議使用牙線去做清潔。如果是一條的牙線，家長要幫小朋友用可能是比較困難，也可以用牙線棒。林醫生表示牙線棒沒有分大人小孩，只是小朋友的牙線棒通常會有可愛的造型，小朋友可能會比較喜歡。只是要注意牙線棒它非常的短，所以當清潔完一個牙縫之後，牙垢會卡在牙縫上，務必要擦掉後再去用下一個牙縫，不然就只是一直把牙垢再帶到下一個牙縫而已。

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