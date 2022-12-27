牙齒脫落｜女兒跌倒撞甩牙 爸爸神應對成功保牙 關鍵在保持濕潤
撰文：親子王國
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小朋友活潑好動，有所踫撞和損傷在所難免，不慎跌倒撞甩牙更隨時變「崩牙仔」、「崩牙妹」，既影響外觀亦影響進食。
當遇上孩子不慎撞甩牙，又可以怎樣補救？內地一位爸爸就善用教科書的知識，成功為女兒保住脫下的牙齒，終成功讓醫生植回牙齒。醫生就提醒家長千萬不要把脫落的牙齒丟棄，更分享4招甩牙時的補救方法。
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【本文獲「親子王國」授權轉載，原文：9歲女跌倒撞甩牙 聰明爸一招成功保牙 附甩牙急救4招】
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