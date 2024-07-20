兒童飲食｜家長帶孩子吃即食麵應該嗎？營養師分享4個較健康吃法

許多人喜歡將泡麵當作宵夜來吃，不僅方便食用也很省錢，但長期食用下來容易營養不均衡，對健康造成危害，尤其是發育中的幼童。就有網民眼尖發現家長帶着孩子在「醫院旁」吃泡麵，讓他覺得不妥，不過也有人認為「吃泡麵在很多家庭的孩子心目中是最奢侈的享受」。



營養師透露烹煮泡麵的幾個重點，可減輕泡麵「不健康」的負擔。（Canva）

一名網民在FB「匿名公社」發文，說自己經過醫院時，看見家長讓自己的孩子吃泡麵，使他覺得很傻眼「是窮到買不起麵包或飯糰嗎？」

文章一出引起網民們熱議:

.「管太寬了吧」

.「說不定人家就想吃泡麵不想吃飯糰不行嗎」

.「吃泡麵在很多家庭的孩子心目中是最奢侈的享受！」



有人留言指出，飯糰的價格約落在40-50元（台幣，下同）上下，正常規格的泡麵一碗則是要50-70元，「現在泡麵越來越貴，有錢人才吃得起」，更有貼心網民查到超商飯糰內的「添加物」也不少，直言飯糰未必比泡麵健康。

而常聽別人說吃泡麵不健康，裏面的防腐劑可能會將自己變成木乃伊。有台灣食安專家特別解釋，泡麵不健康真正的原因與「調味料」有很大的關聯，醬料中有許多添加物，且鈉含量幾乎達到成人一整天的攝取量，因此烹煮時還是少放一點調味包比較好。

相關文章：兒童身高｜只補鈣不足夠！6大營養應充足攝取 3個時段避免吃甜食

+ 23

至於裏面真的有防腐劑嗎？事實上，麵體是油炸過的，水分低的狀態下不利於微生物生長，不需要特別再添加防腐劑，且依據法規「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，麵體不得使用防腐劑 (例如苯甲酸、己二烯酸、丙酸等)。

雖然泡麵有「高油」、「高鈉」、「營養不均衡」的3大問題，卻依舊難擋大家對泡麵的喜愛。對此，營養師透露烹煮泡麵的幾個重點，可減輕泡麵「不健康」的負擔。

1. 選擇非油炸

油炸的麵體熱量比非油炸高了100大卡以上，建議選擇蒸煮麵較無負擔。

2. 「醒麵」

第一次泡的水可以沖掉一些油脂與添加物，第二次倒水後再放入調味包。

3. 調味包放一半

調味包內的鈉含量極高，建議放一半就好，腎臟才不會過勞。

4. 加青菜跟蛋

泡麵全是碳水化合物，長期食用容易造成營養不良，可以加入青菜跟蛋，補充膳食纖維與蛋白質，增加飽足感還能夠預防便秘。

此外消費者可盡量選擇「袋裝」的泡麵自行烹煮，使用發泡膠碗高溫可能有容易軟化坍塌的危險。下鍋烹煮安全之虞也方便「加菜加料」，不僅健康也更環保。

【延伸閱讀，更多兒童飲食建議】



兒童早餐｜再趕時間也要吃！10大有營易整推介 不只麵包、三文治

+ 6

女兒喝奶便肚瀉 媽媽迫她補鈣竟致血尿 4大飲食原則助孩子長高

+ 7

延伸閱讀：

50%學童蔬果吃不夠 營養師曝「科技重鎮」達標率全國最高

香蕉放好幾天都沒變黃變軟要丟嗎？ 營養師教小撇步幫催熟

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】