4歲女兒「愛的抱抱」竟變柔道絕招！勒暈爸爸後爆喊幸最後無大礙

愛的抱抱差點奪命！四川省一名男子在幫店鋪打烊時，他的4歲女兒從他背後摟住他的脖子，卻讓男子因此失去意識，和女兒一起後仰摔倒，所幸之後男子恢復意識，並無大礙。



女兒討抱抱，竟令爸爸真的暈倒了：（按圖了解）

四川省一名男子在幫店舖打烊時，他的4歲女兒從他背後摟住他的脖子。（微博截圖 / @星視頻）

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綜合內地媒體報道，這起事件發生在四川省綿陽市，6月26日傍晚時分，這名陶姓男子正在為店舖關門，女兒就從他背後勾住他的脖子，小小的身軀掛在陶男背上，陶男站起來時，女兒仍沒有鬆手，結果變成柔術格鬥技巧中的「裸絞」，令陶男當場失去意識倒下。

陶姓父女雙雙頭部着地，女兒嚇得大哭不止，但也因此喚回陶男意識，父女倆趕忙到醫院檢查，幸好只是頭上摔出一個包，身體沒有大礙。

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