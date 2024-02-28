驚喜變驚嚇！搞鬼爸爸將鬍鬚全剃掉 怎知嚇到子女大哭、躲起來
撰文：TVBS新聞網
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美國阿拉巴馬州有位一家之主，最近在網絡上爆紅，他讓6歲女兒爆哭、2歲兒子躲到梳妝台後的影片，吸引了超過5千萬次的觀看紀錄，原因就是這位爸爸剃掉留了10年的鬍子，「最熟悉的陌生人」嚇壞3個小孩、連太太都傻眼。
到底看到了甚麼讓6歲女兒爆哭，就連2歲小兒子都想拿電線遮臉？兇手就是他沒有鬍子的爸爸！
爸爸的造型，最好還是別胡亂改變好了！😅（按圖了解）
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這位名為奧斯汀的爸爸說：「他們確實從小到大，從來沒有見過我沒有鬍子。」
任職房地產經紀人的奧斯汀早前突發奇想，要給老婆跟三個孩子一個驚喜，就是刮掉蓄了10年的大鬍子，只是驚喜沒有反而變成大驚嚇。
他在接受CNN記者Jeanne Moos時跟澳斯汀說：「你就是，你警告過，不要靠近的陌生人。」而沒了鬍子變成娃娃臉的奧斯汀，不但嚇到家裏三個孩子，就連老婆都忍不住想翻他白眼。奧斯汀對此也笑說：「她已經準備好和我離婚了，不是嗎，哈哈哈。」
整段影片上傳到社群平台，引來超過5千萬次觀看，奧斯汀說自己小時候也被老爸這樣嚇過，但沒想到會讓女兒痛哭兒子嚇到躲起來。奧斯汀：「它（鬍子）會回來的，這種事永遠不會再發生了，我就試這一次結果回響熱烈，現在紅到網絡這對我來說已經夠了。」
看到沒有鬍子的爸爸，全家所有成員裏唯一最淡定的，看來只有狗狗了。
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