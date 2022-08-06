婚姻｜夫妻承諾再多　也有感情受動搖時候　3個時間點最考驗愛情

今年有許多明星結婚又離婚，讓人對愛情燃起希望又失望。但到底為甚麼當初如此相愛的兩人會漸行漸遠、最後選擇分開？



有許多網民對答案並不陌生，原因不外乎是這3個。

婚姻容易響起警報的3個時間點（按圖了解）

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1.懷孕、有小孩後

孩子被稱作「愛的結晶」，但也有許多人的婚姻卻因為小孩而衝突加劇：

．「我自從懷孕後老公就不碰我、開始外遇」

．「老公是豬隊友，每天看到他回家賴在梳化上就覺得心煩」

．「小孩跟我們睡一起，很久沒有親密關係了。」

．「老婆眼裏只有小孩，根本沒有夫妻了」

．「老婆每次都說累、每次都拒絕我。」



而且在孩子出生後，家庭開銷變大、責任變重，對談情說愛也更沒有興致。光是每天庸庸碌碌的顧小孩、賺錢，就足夠把愛情給消磨得一乾二凈；甚至家中長輩對自己小孩的態度也都可以是夫妻爭執的源頭。因此在媽媽寶寶的調查中，「有小孩」是婚姻拉警報的第一名。

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2. 住進對方長輩家裏

住進對方的原生家庭裡，對情侶／夫妻而言也是很容易引起紛爭的事端。通常會選擇住家裏，不外乎是因為房租對經濟壓力負擔太大、家中有長輩需要人照顧，甚至是自己有了小孩需要長輩都後援。

但畢竟是生活在完全不同的家庭，生活習慣、觀念完全不同，難免會有做事方法不同的地方。如果說是「互不相干」的室友倒還好，彼此的界線也很明確、甚至可以無視對方，但若是將來要成為關係緊密的家人，基本的禮貌跟交流就幾乎是無可避免的事情。如果一個沒有處理好、講話口氣不禮貌，兩家人鬧起衝突的話就會連光是踏出房門就會覺得痛苦。在負面情緒的影響下，伴侶間也難免會有口角。

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3. 舉辦婚宴的時候

雖然現在的「微型婚禮」越來越多，但還是難免會有人想要好好的操辦婚禮，為自己留下難忘的回憶，或是應不住家中長輩要求勉強宴客、走流程。但婚禮細節實在是不少，還有許多繁複瑣碎、需要勞師動眾的習俗，想要大家配合就是一件難事。

而婚宴中最讓容易爭吵的細節就是「禮金」。禮金是大、是小都會影響對方家人的心情。少了覺得不受重視、大了又可能對自己有負擔；就算只是擺上檯面做做樣子，要一下子籌出那麼多現金也有困難。難怪現在那麼多年輕人寧願只交往、不結婚。

網友提供的「婚姻維持秘訣」

．為彼此保留面子跟台階

．不計較

．主動服軟

．發生問題時想著如何解決，而不是如何分開

．有「需要磨合」的心理準備

．多溝通



但即使如此，在媽媽寶寶交流區還是有很多人認為「婚姻是越陳越香」，熱戀有熱戀的好，交往時間越有也有其動人之處，彼此默契更好、更珍惜與對方再一起的時間。甚至因為聊得來，每天也有聊不完的話題，心靈上更充實、滿足。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：多數網友認同：「婚後到這時間點，衝突就變多！」網友排名「婚姻拉警報」時間點Top3】