兄弟姊妹誰最醜？網民熱議　稱「這位」顏值高「他」普遍像爸爸

一名網民個人觀察發現，兄弟姐妹排行老大顏值通常最低，於是詢問其他網民「第一胎比較醜正常嗎？」引發眾多網民討論。



這話題處理得不好，會令兄弟姊妹們反目成仇嗎？😆（按圖了解）

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事主在PTT八卦版分享，看影集《幪面超人》家人的照片，雖然都是正妹，但第一胎跟最小的還是有差。便讓他聯想到自己親戚家小孩，通常老大都長得比較微妙，其他胎會越生越漂亮，「尤其我表妹，跟她姐站一起根本陌生人。」讓事主不禁好奇，「第一胎通常都比較醜嗎？」

文章引發網民熱烈討論，普遍說法都認為老大像爸爸：

．「第一胎通常像爸爸，看爸爸長怎樣」

．「第一胎通常五官都比較像爸爸」

．「第一胎繼承爸媽正基因，會醜表示爸媽醜，第二胎基因會跟第一胎相反」



也有人贊同事主說法：

．「真的，通常是老二長得比較好看」

．「正常，第一次產品良率比較低，但是體質好」

．「給你們最佳解答，第一胎普遍像爸爸所以醜」



不過，有另一派人持不同意見：

．「第一胎通常都是最好看的吧」

．「不正常，二胎通常比較醜」

．「不是都說第二胎會比較醜嗎？」

．「我認識的都是老大最好看」



有些網民認為不一定：

．「一切都是組合和機率問題」



更有人提出醜基因越容易遺傳的看法：

．「越醜的人，越容易複製」

．「有一種說法是爸爸越醜第一胎就越容易像爸爸，甚至每胎都像爸爸，因為嬰兒怕被誤會不是爸爸種而沒有資源要自保」



而這話題也讓有些人覺得慶幸：

．「還好我獨生子，沒有比較沒有傷害」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】