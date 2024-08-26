情緒健康｜如何處理子女的焦慮情緒? 家長必學9招助子女疏理情緒

當我們預計會遇到考驗或危險時，焦慮情緒會提醒我們作出準備。但當焦慮情緒在不適當的時候出現或出現過於頻密，而且影響到日常生活，便需要考慮尋求專業協助，以防止情況惡化。

資料來源：衞生署學生健康服務



若然子女出現焦慮情緒問題，家長們可考慮以下建議幫助他們過渡情緒。

1. 避免「無建設性」的思考方法

它們是沒有幫助的想法，卻經常在腦海裏重覆出現。這種思考使人預先憂慮未來不可控、未知的情況， 而焦慮更會引起一連串身體反應及造成情緒困擾，例如： 

「災難化」假設將會發生的事情是不好的，而且比真實的情況還要惡劣很多；

「非黑即白的思考模式」把事情簡化到只有最極端的情況，沒有其他的可能性

「偏執的思考模式」這類的思考模式專注於事情「應該」／「必須」如何處理，而不是簡單地以其性質來理解它們；

「妄下定論」假設自己可以知道其他人的想法，或可以預測未來發生的事

「傾向負面」排除正面的經歷並專注負面的經歷

2. 憂慮時段

設定特定 15-20 分鐘的「憂慮時段」，若在這段時間以外曾出現憂慮想法，先把它們紀錄下來，留待下次「憂慮時段」才去想它們。

3. 刻意分心

做些簡單又有趣味的活動，使注意力先離開憂慮想法。

4. 自我提示

提示自己客觀地思考：「在一星期後、一個月後、甚至一年後，我還會為今 天這件事情憂心煩惱嗎？」，「我是否高估了出現很差情況的可能性呢？」

5. 解決問題

與其被動地受所憂慮的事情困擾，不如主動檢討和解決問題。集中想想自己在事件中學習到些什麼，以及如何能作出改善。

6. 多做運動

運動是「情緒良藥」，有助集中精神及協調呼吸，使人身心放鬆，抵抗壓力， 減少出現不必要的憂慮。

7. 把逃避減至最少

逃避會令焦慮問題持續，嘗試面對恐懼來練習應付它們。可循序漸進地， 從易到難去學習面對自己所害怕的事情。

8. 做鬆弛練習

做身心鬆弛練習，例如深呼吸練習、肌肉鬆弛練習等。

9. 分享想法和感受

多與家人和師長好友等分享想法和感受，使他們更能體諒、支持和幫助你。

家長們需調整心態並放下成見

才容易接近子女並施予幫助

1. 放下假設

先放下心中假設。

（例：「她做功課拖拖拉拉，一定是想偷懶」)

2. 觀察了解

用心聆聽子女心聲、觀察情緒表現。

3. 表達同理心

設身處地從子女角度去了解他們的困難。

4. 給予空間

製造寧靜空間讓子女，讓他們平復心情、冷靜思考。

5. 適當支援

與子女一起做放鬆身心的活動；

向子女表示樂意聆聽傾訴和一起商討應付困難的態度。

6. 家長要自我關懷

先照顧好自己的情緒；

欣賞自己的付出和努力，同時接納自己的能力所限。