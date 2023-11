男性喪偶面對巨大轉變 善寧會協助喪親者尋找生活新目標

莫先生與太太結婚50年,數年前太太不幸患上癌症。於是,他日間照顧在家療養的太太,夜間繼續通宵工作。然而他萬萬意想不到:「她患癌短短三個月便離開!一切來得太突然。猶記得那天我上班,她還叮囑我『小心出門』,我回應『明早見』,豈料變成我倆最後對話,再會時竟成永訣!」

資料授權:善寧會 Society for the Promotion of Hospice Care



景象和對話,仍縈繞莫先生的心。那天,莫先生如常上班,工作時突感不適,緊急送院,確診肺積水並留院一個月。其間,太太因腫瘤惡化入院,莫先生雖來得及趕往醫院與家人送別太太,但他一直愧疚太太病重時,未能陪伴在側。

碰巧孫兒出生 莫生默默將喪偶悲傷收於心底

善寧會譚雅士杜佩珍安家舍中心的阮慧敏,是負責跟進莫先生個案的善別輔導員。「男性喪偶面對的不僅是喪親,更是『角色轉變』」阮姑娘解釋,男性在家庭扮演一個保護者角色,常保持理性形象,習慣抑壓情感,不擅長主動溝通,透露悲傷。另外當老伴離去,喪親者需重新學習另一種生活模式,自我認同感會隨著配偶離去而流逝。

由於莫先生與太太感情要好,喪偶的悲傷需較長時間紓緩,加上孫兒出生在即,他不想向家人坦言感受,免得令家人擔憂,愧疚與哀痛只能埋藏心底。

阮姑娘透過傾談和陪伴,與莫先生一起回顧與太太的生活點滴,抒解他對太太的愧疚。(相片獲善寧會授權轉載)

尋找生活興趣調整生活模式 釋放哀傷情緒

為疏理喪親者的喪偶情緒,輔導員會協助喪親者發展興趣,尋找生活的新目標,從而加強自信心和自我認同感。「言談間知道莫先生喜歡創作詩詞,另外太太會為他剪報,並標記重點,提他不容錯過。於是,我請他帶來收藏的剪報、以及為太太寫的詩詞,與他一起回顧、彼此同行,聆聽莫先生與太太的生活點滴,抒解他對太太的愧疚,讓他明白太太雖已離去,但留下的還有許多,這是生命的慰藉,助他釋放哀傷情緒,治癒傷痛。」

除了輔導,阮姑娘還鼓勵莫先生參加善寧會舉辦的小組活動,擴闊生活圈子。目前莫先生已重拾生活的樂趣,他直言想起太太時仍會感觸落淚,但已懂得透過興趣,如創作詩詞,抒發哀傷情感,並傳承太太的好習慣來懷念她,感覺就如與她同在。

資料及相片獲善寧會 Society for the Promotion of Hospice Care授權轉載