男性喪偶面對巨大轉變 善寧會協助喪親者尋找生活新目標

莫先生與太太結婚50年，數年前太太不幸患上癌症。於是，他日間照顧在家療養的太太，夜間繼續通宵工作。然而他萬萬意想不到：「她患癌短短三個月便離開！一切來得太突然。猶記得那天我上班，她還叮囑我『小心出門』，我回應『明早見』，豈料變成我倆最後對話，再會時竟成永訣！」

資料授權：善寧會 Society for the Promotion of Hospice Care



景象和對話，仍縈繞莫先生的心。那天，莫先生如常上班，工作時突感不適，緊急送院，確診肺積水並留院一個月。其間，太太因腫瘤惡化入院，莫先生雖來得及趕往醫院與家人送別太太，但他一直愧疚太太病重時，未能陪伴在側。

碰巧孫兒出生 莫生默默將喪偶悲傷收於心底

善寧會譚雅士杜佩珍安家舍中心的阮慧敏，是負責跟進莫先生個案的善別輔導員。「男性喪偶面對的不僅是喪親，更是『角色轉變』」阮姑娘解釋，男性在家庭扮演一個保護者角色，常保持理性形象，習慣抑壓情感，不擅長主動溝通，透露悲傷。另外當老伴離去，喪親者需重新學習另一種生活模式，自我認同感會隨著配偶離去而流逝。

由於莫先生與太太感情要好，喪偶的悲傷需較長時間紓緩，加上孫兒出生在即，他不想向家人坦言感受，免得令家人擔憂，愧疚與哀痛只能埋藏心底。

阮姑娘透過傾談和陪伴，與莫先生一起回顧與太太的生活點滴，抒解他對太太的愧疚。（相片獲善寧會授權轉載）

尋找生活興趣調整生活模式 釋放哀傷情緒

為疏理喪親者的喪偶情緒，輔導員會協助喪親者發展興趣，尋找生活的新目標，從而加強自信心和自我認同感。「言談間知道莫先生喜歡創作詩詞，另外太太會為他剪報，並標記重點，提他不容錯過。於是，我請他帶來收藏的剪報、以及為太太寫的詩詞，與他一起回顧、彼此同行，聆聽莫先生與太太的生活點滴，抒解他對太太的愧疚，讓他明白太太雖已離去，但留下的還有許多，這是生命的慰藉，助他釋放哀傷情緒，治癒傷痛。」

除了輔導，阮姑娘還鼓勵莫先生參加善寧會舉辦的小組活動，擴闊生活圈子。目前莫先生已重拾生活的樂趣，他直言想起太太時仍會感觸落淚，但已懂得透過興趣，如創作詩詞，抒發哀傷情感，並傳承太太的好習慣來懷念她，感覺就如與她同在。

資料及相片獲善寧會 Society for the Promotion of Hospice Care授權轉載