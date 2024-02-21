單親｜好姊妹同歷離婚之苦　共居有得諗？閨密分享新家庭生活觀念

王潔和李歡，是兩位來自安徽的90後單親媽媽，分別有一個5歲的女兒和7歲的兒子。去年，她們開始嘗試一種全新的家庭模式：作為「離婚搭子」，住在一起合夥帶娃。



帶着各自的孩子組成了一個特殊的四口之家

最近，這種模式上了熱搜。有網友羨慕，

．「閨密在身邊，兒女雙全，神仙日子。」



也有人質疑，

．「遲早要吵架散夥」

．「沒有男性的家庭是不完整的」



一条拜訪了這個特殊的四口之家，和兩位媽媽聊了聊，住在一起後的生活改變，與給想共居帶娃的單親媽媽的建議。

一条編輯：宋 爽 一条責編：倪楚嬌



李歡與王歡這對好閨密好姊妹，同歷單親生活後，終決定以朋友身份共居，建立一個特別的新家庭：（按圖了解）

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合伴帶娃後，我不想二婚了

Q：在決定成為「離婚搭子」前，你們分別是怎樣的狀態？為甚麼會想到住一起？

李歡：我是在兒子半歲時離婚的，之後獨自帶娃六年。和很多中國的單親媽媽一樣，這期間最大的問題是完全沒有時間去工作。上幼兒園前，你必須24小時跟着孩子；上幼兒園後，每天8點上學、4點放學，你得去接送，寒暑假也得帶在身邊。因此，要加班、出差、單休、晚上要出門應酬的工作完全沒辦法做，更別説長期的職業道路規劃了。在合肥，滿足要求的工作，一個月工資最多3500元。

王潔：我現在處於分居走流程階段。協商離婚後，帶着孩子回到老家待了一年，這期間有我母親幫忙照顧。但我很快陷入了抑鬱狀態，不但婚姻失敗，還要回家拖累母親，於是打算獨自帶孩子試試。

我和李歡從學生時代就認識了，是19年的好朋友，幾乎是親人的關係。跟她講了我的想法後，她邀請我來合肥和她一起住。她説：「帶一個也是帶，帶兩個也是帶。」於是我就收拾好行李來了。

我們目前住在一起半年了。很多人都覺得，離了婚的女性就應該在家裏哭，但他們無法想像我們現在到底有多開心。這種「離婚搭子」的模式應該會繼續下去，未來我們有可能會談戀愛，但絕對不會二婚。

Q：現在住的房子是甚麼樣的？房間怎麼分配？另一個人需要付房租嗎？

王潔：房子是李歡買的，位於合肥的高新區，算是發展得不錯的區域。我每個月付給她2000元房租，作為我們一家四口日常開銷的一部分。

房子90多平米，三室一廳，我們兩個媽媽帶着各自的孩子各住一間卧室，還有一間房間用作兩個孩子的學習房、閲讀房。

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兩位媽媽請假在家一起照顧

Q：「離婚搭子」模式解決了你們的哪些難題？

李歡：在工作上，過去三年，我倆幾乎都是屬於不上班的狀態，但現在可以自由地選擇一些更有挑戰性的工作。我是半自由職業，所以有更多的時間在家照顧兩個孩子。王潔做行政工作，忙碌一些，工資也比我高一些。等她工作穩定了，今年我也打算出去多接幾個項目，偶爾出差加班，把我們家的收入水平、孩子的幸福水平再拉高點。

工作中，如果孩子遇到突發狀況，我們會互相扶持。比如一個孩子生病的時候，我們會請假，兩個人一起照顧。以前獨自帶娃的時候，有一次兒子感冒發燒，大半夜的，我一個人給他穿好衣服，開車去醫院，抱着他排隊。他吐在我身上、地下，我也沒有手來收拾。當時看着周圍的一家三口，覺得自己的婚姻好失敗，人生好失敗。但凡身邊有一個人，是不是都能緩解一點？

所以現在王潔女兒生病的時候，雖然她説沒關係你不用來，但我還是一定要去。你拿化驗單的時候，帶孩子排隊的時候，我在旁邊哪怕是幫你拎個包、陪你説説話都好。不僅可以幫你做事情，心理上也有一個扶持。

另一個例子是家長會。如果對方工作忙不過來，我們也會作為對方孩子的家長出席。

經濟壓力也是單親媽媽們普遍面臨的問題。之前，當你想優雅地坐着喝咖啡的時候，想的都是下個月要還多少房貸，孩子又要交甚麼費了。而這一杯咖啡28塊，都夠你們一家一天飯錢了，太誇張了。

兩個人住在一起後，其實開銷是減半的，比如做4個人的飯，和2個人的飯，平均下來肯定前者更便宜。基本上3000元以內能搞定。

日常生活中，我們秉持着「該花的就花，不該花的絕對不花」的理念。飯自己做，兩個星期逛一次超市，每次買菜差不多400元；衣褲不用太貴，但影響腳發育的鞋子一定要買好的；週末帶孩子去免費的博物館、科技館、公園，孩子是沒有金錢觀念的，只要玩得開心，花不花錢他們無所謂。但這並不意味我們會虧待自己，省下來的錢，用在帶孩子旅遊上。

王潔：我覺得兩個人在一起最大的好處是，我們有人可以説説話了。

單親媽媽通常很少有社交。白天帶孩子，晚上睡覺，唯一的時間就是孩子睡着後，她才有空翻翻手機，卻發現沒有一個人可以聊天。長此以往，她也變得非常封閉，習慣性地不把遇到的困難告訴別人，自己能扛就自己扛。

現在住在一起，每天孩子睡後，我們可以講講在公司發生的事情，教育孩子的問題，甚至分享上班路上看到的雲彩，聊一聊笑一笑，再偷吃點零食，不知不覺煩惱就沒有了，可以不帶着困擾入睡。

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更幸福了，但也面臨挑戰

Q：和普通的一家三口的家庭相比，「離婚搭子」模式有甚麼優勢和挑戰？

王潔：優勢是家務分配變得更加平衡了。很多家庭，夫妻雙方都是要外出賺錢的。但回到家中，父親眼裏常常看不到「隱形家務」，因此母親雖然工作也很累了，卻要承擔做家務的角色。我們現在的家務分配是這樣的：在接送孩子上，按照各自的工作時間安排。李歡早上7點起來做早飯，吃完飯後我8點送兩個孩子上學；李歡4點接兩個孩子放學，回來做飯，等我下班後一起吃飯。李歡白天做的家務比較多，那麼吃完晚飯後，我就會主動收拾桌子、洗碗、拖地。晚上孩子睡覺了，我們一起洗衣服晾衣服。其實很多「隱形家務」都可以隨手一做，並不難。

在教育孩子上，我們兩個性格很互補。李歡比較嚴格，負責輔導作業，孩子犯了錯講道理；我是孩子王的性格，平時陪孩子玩比較多。

兩個沒有血緣關係的異性孩子住在一起，肯定是會產生倫理問題的。

他倆現在的相處模式和普通兄妹一模一樣。妹妹喜歡黏着哥哥，哥哥雖然有點口是心非，在家的時候每天都説妹妹好煩，但在外面就會説，這是我妹妹，你們不準欺負她。

雖然他們概念裏會覺得我們是一家人，但在倫理方面，我們也會特別注意。比如上洗手間時，一定會把門關好；兩個人幾乎不睡一張牀，迫不得已要睡在一張牀時，中間必須有枕頭隔開；隱私部位對方不可以觸碰。

今後孩子長大一些，比如到了青春期，我打算在隔壁買套房打通。這樣既可以維持「離婚搭子」模式，又可以給到兩個孩子私人空間。

李歡：再一個挑戰就是開銷是否要嚴格AA。之前也考慮過要不要AA，但實踐下來發現真的做不到。大家既然決定住在一起，那肯定就沒有辦法分得那麼清楚，如果一開始有一點點計較，那長期下來肯定是有矛盾的。

因此現在我們基本上是誰有錢誰付，哪個人最近賺得多一點，另一個人就「抱她的大腿」。

不建議單親媽媽輕易嘗試

Q：周圍的人/其他的單親媽媽對你們這種生活方式怎麼看？

王潔：家人、鄰居、學校的老師，都對我們這種家庭模式很理解。

我們把自己的生活片段放到了社交媒體上，很多單親媽媽都很羨慕，「閨密在身邊，兒女雙全，過的甚麼神仙日子」。

其實嘗試這種生活方式的人也不少。之前看到網上有一位單親媽媽，奔赴了2000多公里去和另一位網上認識的單親媽媽同居，但可能因為性格原因，差不多快要散夥了。因此我並不建議單親媽媽輕易嘗試。

Q：對想嘗試這種家庭模式的單親媽媽，你們有甚麼建議？

李歡：最好先有兩個過程：一是兩人先成為朋友；二是兩人的孩子成為朋友。單親媽媽因為有共同的經歷，很多想法是一致的，第一步比較容易實現。但兩個孩子能不能相處得來，是需要長期觀察的。我倆認識這麼多年，該吵的架都吵完了。兩個小孩之前雖然不是天天見面，但每個月都會一起玩，大家也都很合得來。因此我們才放心大膽地住一起。

王潔：住在一起後，生活習慣、教育理念、消費理念也需要磨合。生活習慣上，比如你每天給孩子看電視，但我不讓孩子看電視。那你的孩子來後，會不會不適應？教育理念上，我們住在一起前就先約定好了，你教育孩子的時候，我不插嘴。

Q：很多網民覺得沒有父親的家庭是不完整的，對此你們怎麼看？

李歡：離婚並不等於父愛的缺失，反而我見過一些表面上「完整」的家庭，父母有一方是失職的。我們教育孩子的是甚麼？你的媽媽愛你，你的爸爸愛你，你的爺爺、嫲嫲、外公、外婆都愛你。你現在雖然和媽媽住在一起，但你有很多的家，你週末、放假，可以去別的家住。等你長大了，你也可以擁有自己的家。

很多人認為，家庭一定是基於愛情的，父親和母親必須要住在一起才算完整。但我覺得我們這種基於友情的家庭，甚至有可能比一家三口更幸福。

其實我們想宣揚的，並非弱化男性，並非鼓勵所有遇到問題的夫妻都離婚，也並非覺得單親媽媽合夥帶娃就是最完美的。幸福是沒有標準答案的，你現在哪怕是一個人，身邊沒有朋友家人，只要你想把生活過好，也是可以的。

‍祝所有單親媽媽都能找到適合自己的生活方式。

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