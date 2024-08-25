朱古力上有顆「白色東西」？親子分享零食 意外見證一次成長過程
撰文：聯合新聞網
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口腔還沒發育完全的小朋友，在更換乳齒的過程中，有時可能會剛好吃到甚麼比較硬的東西，結果讓牙齒自然脫落。近來有對日本母女，就在吃點心時，意外碰到這樣的狀況，讓她們是又驚又喜。
根據日本媒體《TRILL NEWS》報道，日本「X」網友最近分享一張照片，表示自己最近吃朱古力餅乾吃到一半，分7歲的女兒吃，沒想到女兒一口咬下後，竟然把自己的乳齒留在餅乾上面。
這位媽媽表示，女兒甚至不知道自己乳齒已經掉了下來，反而是看到媽媽嚇了一跳，才發現牙齒沒了。甚至一開始看到白色的乳齒，還以為是一顆飯粒，好一陣子才確定那是牙齒。完全沒料想到竟然是在這樣的情形下，成功進行了一次「換牙」。
許多網友也紛紛表示：
．「恭喜」
．「這是成長的證據，值得開心」
．「簡直是奇蹟」
．「我看到真的會嚇到」
．「吃到附贈品的朱古力」
．「附贈門牙的朱古力」
．「這是真的牙齒嗎」
．「好險有及時發現」
．「發現新的拔乳齒技術」
．「我以前是吃冰棒時掉的」
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