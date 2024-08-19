兒童飲食｜三文魚別「煎」！易流失營養兼致癌　即學「正確煮法」

三文魚 （鮭魚）不要用煎的！營養師說明，油煎過程中溫度過高，會破壞Omega-3不飽和脂肪酸，還會產生自由基、毒素，建議烹煮魚料理時，最好以水煮、清蒸的方式，才能鎖住營養。



油煎過程中溫度過高，會破壞Omega-3不飽和脂肪酸，還會產生自由基、毒素。（Canva）

台灣營養師張益堯在《奕起聊健康》節目中指出， 三文魚富含Omega-3脂肪酸，其具有抗發炎、抗凝血的效果，讓血液流動更加順暢，但並不耐高溫，因此建議「不要煎三文魚」，因過程中溫度容易過高，三文魚貼在鍋子上，Omega-3可能被破壞，產生更多不好的物質出來，像是自由基和毒素。

日本「怎麼吃魚」？張益堯提到，生魚片完全沒有烹調，保留最完整的營養價值，但並不是一定要吃生魚片，畢竟台灣氣溫較高，衛生安全仍要考量，張益堯認為， 魚料理盡量用水煮或清蒸，溫度絕對不會太高，就算要煎也要用小火，千萬不要大火煎到焦掉，「焦掉的地方Omega-3已經壞掉了，很可惜」。

至於有些人喜歡吃煎到「恰恰」的魚，張益堯直言，那就是可怕的地方，因為不論是燒烤或是煎得酥脆「都是焦掉的地方」，反而對心血管帶來危害。他再次強調，簡單烹煮還是很重要。

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