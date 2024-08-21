夾公仔機｜超驚嚇！父女發現公仔藏「幾十顆蟲卵」 業界人士解釋
撰文：聯合新聞網
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喜歡玩夾公仔機的人要注意了。有一對中國父女從公仔機裏夾出一隻小熊絨毛玩偶，居然在裏面發現暗藏滿滿的蟲卵，他們還用鑷子耐心挑出直喊噁心。
單是看到圖片也覺不安：（按圖了解）
一個爸爸帶女兒去玩夾公仔機，夾到一個棕色巴掌大的小熊玩偶吊飾，但他們把公仔拿回家發現不太對勁有一些黑色的點點，原來在絨毛裏藏了好多蟲卵。
於是女孩拿起鑷子仔細檢查翻找玩偶，從絨毛裏挑出一共幾十顆蟲卵。爸爸表示由於太噁心，玩偶已經扔掉，呼籲家長無論夾公仔或是買來的玩偶，都要清洗一下再給孩子玩。
網友看了直呼受不了：
・「那我還抱着公仔睡覺，是在幫牠們孵化嗎」
・「其實我早就知道了，所以夾公仔都故意抓不到」
・「原來床上莫名出現的蟲是這樣來的」
・「天阿我以為是芝麻」
・「愛夾公仔的女孩兒心都碎了」
・「小熊也要上醫院打驅蟲針」
有夾公仔機店的前店員解釋，玩偶本身應該沒問題，但公仔長時間放在機台裏，裏面太高溫光線又強，加上有些公仔有味道，會吸引很多小蟲，公仔拿回家還是要檢查或清洗為佳。
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