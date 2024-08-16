豆腐花｜比牛奶更能補鈣？只有「這款」才是　含鈣量是豆漿25倍

孩子在成長抽高期，許多家長都會買牛奶、補充鈣質。不過你知道嗎？其實「豆腐花」的鈣質可比牛奶高出3倍，更是豆漿的25倍，不過要吃對才有效！



只有傳統豆腐花比較能補鈣，不過要注意的是，要用食用石膏（硫酸鈣）凝固的才可以。（Canva）

來自台灣的營養師楊哲雄在Facebook《好食課》發文指出，豆腐花有分成傳統豆腐花跟超市豆腐花，雖然兩者主原料皆為豆漿，但在「凝固劑」上還是有差，傳統豆腐花是使用鹽滷或食用石膏（硫酸鈣），使豆腐花口感偏硬，而超市豆腐花則是使用魚膠粉、寒天粉、明膠或布甸粉等，因此口感通常會跟布甸或啫喱很像，吃起來比較軟嫩。

楊哲雄指出，只有傳統豆腐花比較能補鈣，不過要注意的是，要用食用石膏（硫酸鈣）凝固的才可以，每100克傳統豆腐花即有300毫克的鈣質，是牛奶（每100克約105毫克）的近3倍，豆漿（每100克約12毫克）的25倍，其他的鹽滷、超市或布甸豆腐花皆無法相比。

楊哲雄續指，超市豆腐花因為凝固劑並非用硫酸鈣，所以鈣含量會與嫩豆腐及豆漿差不多，每100克大約12毫克鈣質而已。

此外，楊哲雄也提醒，部分超市豆腐花會加入鮮奶、雞蛋、奶粉等讓味道更加豐富，所以素食者需注意成份中是否有魚膠粉、明膠等動物性膠或雞蛋牛乳等物質。

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