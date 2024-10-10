家居智慧｜孩子功課作業弄濕怎辦？超強媽媽用「這家電」復活書本

不少人購入食物乾燥機，是因為有製作果乾的需求，不過食物乾燥機的用途很多，除了果乾之外，還可以做肉乾、當發酵箱等等。一名媽媽就在網絡上分享，除了這些用途，她還把它拿來烘乾兒子的作業簿，讓其他家長看了也直言：「好想購入！」



一名媽媽就在網絡上分享，她拿果乾機來烘乾兒子的作業簿。（Canva）

該名媽媽在Facebook群組「家有男孩崩潰日常」中指出，自己的兒子常常把水壺打翻，書包裏的課本也因此常常濕答答的，而她看到家中的食物乾燥機，便把作業簿放進去烘乾，這個意外的功能讓她大力稱讚，根本是「家有男孩必備電器！」

看到這個媽媽分享的照片後，其他家長回應熱烈：

．「果乾機也斜槓了，好勵志的故事」

．「猶豫過好幾次都沒下手，我人生第一次這麼想買果乾機竟然不是為了烘果乾」

．「每個媽媽都有當生活智慧王的潛力」

．「感覺家裏應該要備一台這個」

．「忽然覺得好實用」

．「我用這麼久的果乾機，現在才知道用法」



有趣的是，不少家長也分享自己怎麼處理濕掉的作業簿：

．「我以為像曬衣服一樣，然後用抽濕機除濕已經厲害，沒想到媽媽你更上一層用果乾機」

．「我今天才在用吹風機吹」

．「聽說拿去冷凍也是個好方法」

．「我用離子夾，一張張夾，沒皺超平的」。



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：書本不小心弄濕變皺皺的，要如何讓它恢復原狀？超強媽媽用家中1電器解決，一票家長大讚：生活智慧王】