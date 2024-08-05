洗頭水、洗衣液含「這成份」最好別用！可致敏感、性早熟有礙健康

近來許多媒體及社群平台都在討論有關於香精對人體的危害，不論是沐浴乳、保養品，甚至是大家最常忽略的洗衣液，都暗藏這些危機。曾有相關報道指出，香味最令人擔心的是「持久不散」，包括洗衣液、沐浴乳、洗頭水、清潔劑裏，都有可能添加用以定香的鄰苯二甲酸酯，它能讓香味持久，但同時也是一種環境荷爾蒙，不要以為洗衣液的香精沒有影響，當殘留在衣服時，我們每天穿着時就容易經由肌膚接觸吸收。



洗衣液、沐浴乳、洗頭水、清潔劑裏，都有可能添加用以定香的鄰苯二甲酸酯。Canva）

身體發癢起紅疹？原來是洗衣液作祟

你可能也曾經有過這樣的經驗？明明穿上剛洗淨的衣服，身上卻出現紅疹或發癢的情況，那有可能是因為洗衣液所含的成分，對皮膚造成過敏性的接觸性皮膚炎，嚴重的話還可能導致脫皮。尤其是貼身衣物，因為最接近肌膚，一旦清潔時選錯洗衣液，就很容易導致過敏。

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長期接觸定香劑會導致性早熟、影響生育力

前陣子媒體大幅討論定香劑這個議題，「定香劑其實就是塑化劑的一種，也就是所謂環境荷爾蒙，長期接觸會擾亂人體的生殖系統。」其中一種名為鄰苯二甲酸酯的塑化劑是常見的定香劑成分，已被發現和男童生殖異常、性早熟、乳腺癌有關。美國曾針對134位男嬰研究，發現孕婦尿液中的鄰苯二甲酸酯濃度越高，男童雄性化越不完全，未來可能影響生孕能力。

洗潔用品選擇無香或淡香 相對安全

台灣「無毒教母」譚敦慈表示，以前「俠醫」林杰樑醫生對家裏買洗潔用品的香味訂定一些香味規矩，購買沐浴乳、洗頭水等身體清潔或保養用品時，首先要看標示確定是無香味，或定香劑使用越少的越好。購買香味較淡或無香味的洗衣液是相對安全的。

「香害」日常3危機過敏:

1. 化學香精過度刺激人體五官，容易引發過敏徵狀不孕

2. 定香劑所含的鄰苯二甲酸酯會擾亂生殖系統，影響生育能力癌症

3. 時常接觸環境荷爾蒙會增加罹患乳癌、乳腺癌的機率



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