電風扇｜怎避免扇葉黐滿灰塵？用這「洗衫用品」擦拭即見神奇效果

9月秋老虎來襲，許多人除了會打開冷氣降溫，也會搭配電扇日室內空氣流通，不過，電扇的葉片常一不注意就累積許多灰塵，導致許多敏感性體質的人呼吸道不適，不過清洗葉片也十分費工夫，近期台灣家事達人486先生發文分享1招輕鬆讓電扇乾淨溜溜。



有專家指，用「衣物柔順劑」擦拭風扇扇葉，即能避免灰塵堆積的狀況。（Canva）

電風扇的灰塵沒清超耗電！達人教簡單1招快速清潔

家事達人486先生分享，當扇葉和空氣摩擦會產生靜電，使得空氣衝的灰塵、棉絮會附着在扇葉、風罩上。因此必須定期清潔，有時縫隙小也不便清除，他提及，可使用「衣物柔順劑」擦拭，即能避免灰塵堆積的狀況。

他說明，首先，將1匙的衣物柔順劑加在1公升的溫水中，接着再將抹布浸濕擰乾，擦拭風扇的扇葉、風罩表面上，如此就能減少靜電、避免灰塵堆積，也能一併清潔，而此原理是因為衣物柔順劑內有陽離子型界面活性劑，能防霉、防靜電、防塵，所以不只風扇、循環扇，像天花板的吊扇、廁所的抽風扇、門窗等也都能用此方法。

電風扇別只知道洗葉片！台電教3步驟徹底清潔

事實上，台電曾表示，清洗電風扇時，要避免用水直接清洗電扇的腳座調速開關或馬達，以免水有可能滲入電扇內部而發生危險，除了扇葉和網罩以外，電扇後方的摩打和軸承也會累積灰塵，如何清潔一次看！

．拔掉插頭後，用螺絲起子拆除風扇後方的摩打蓋

．拆除蓋子後，會看到累積許多灰塵，有可能會讓摩打在運轉時過熱起火

．清除灰塵後，再幫軸承添加適量潤滑油



此外，台電也提醒，如果使用電扇的過程中，發現有異音異味、轉速不正常、發熱，千萬別繼續使用，務必盡速送修。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：冷氣吹完千萬別直接關！專家關機前按1鍵「有效抽濕防霉」，空調不再發霉飄臭味】