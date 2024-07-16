洗碗｜洗潔精殘留碗碟「咪話唔驚」！8招確保清洗乾淨浸暖水都得

台灣腸胃科醫生鄭泓志，分享一篇瑞士蘇黎世大學附屬機構「瑞士過敏與哮喘研究所」的一篇研究，關於洗碗機裏的洗滌劑化學物，如果沒有清潔乾淨，對腸胃道上皮組織會有甚麼影響《Gut epithelial barrier damage caused by dishwasher detergents and rinse aids》。



使是微量殘留的洗滌劑化學物質，也有可能對腸道健康造成嚴重危害，誘發發炎反應和細胞大量死亡。（Canva）

甚麼是腸胃道上皮組織？

我們人體的腸胃道內層，覆蓋着一層由上皮細胞緊密排列而成的屏障，它負責控制外來物質進入人體內部環境。這層屏障就像我們身體的防護罩，阻擋有害物質的入侵。類似的保護層也存在於皮膚和肺部等部位。

越來越多研究指出，我們在日常生活中接觸的許多添加劑和化學物質，都可能破壞這些組織屏障的功能。一旦這些屏障出現缺陷，就可能導致多種疾病的發生，如食物過敏、腸胃發炎、糖尿病、肥胖、肝硬化、多發性硬化症、自閉症、憂鬱症和阿茲海默症等。

洗潔精殘留可能危及腸道健康

瑞士過敏與哮喘研究所的研究指出，乙醇乙氧基酸酯（alcohol ethoxylates）是引起強烈毒性反應、破壞腸胃道上皮組織屏障的主要化學物質。如果殘留在餐具上被吃進身體裏，可能會危及腸胃道健康。

為了模擬餐具上可能殘留的洗潔精濃度，研究人員對乙醇乙氧基酸酯這種化學物質進行了稀釋測試，稀釋度從1：10000到1：40000不等。在模擬高劑量的化學物質下，這些殘留的化學物質會直接破壞腸胃道中的表皮細胞組織，而低劑量下則使腸道上皮細胞屏障崩解，導致身體一系列的發炎反應。

研究人員進一步觀察到，一旦上皮細胞受損，身體就會啟動發炎反應的相關基因表現和細胞內部訊號傳遞，引發大規模的細胞死亡程序。這說明即使是微量殘留的洗滌劑化學物質，也有可能對腸道健康造成嚴重危害，誘發發炎反應和細胞大量死亡。

以下8種方法有助把殘留於碗碟上的洗潔精清除：（按圖了解）

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避免洗潔精殘留的8種方法

研究人員警告，如果腸道上皮組織屏障長期反覆受到這種化學物質的破壞，將加劇許多慢性疾病的發生風險。這邊建議在洗碗時做到以下8點，即可完全去除洗潔精殘留。

1. 多次沖洗

在洗碗後，應反覆用清水沖洗數次，確保將所有洗潔精的泡沫和殘留物都完全沖掉。

2. 使用洗碗刷或百潔布

可以使用軟毛刷、海綿或百潔布幫助去除頑固的洗潔精殘留物，刷洗時稍微用力一些。

3. 浸泡溫水

把洗好的碗盤浸入溫水中約5~10分鐘，溫水有助於溶解和去除殘留的洗潔精。

4. 檢查有無殘留氣味

碗盤晾乾後，可以靠近嗅一嗅，如果有洗潔精的化學味道，表示還有殘留物需要重新清洗。

5. 用環保洗潔精

市面上有環保型、無磷無毒的洗潔精產品，殘留量較低，對健康影響較小，可考慮改用。

6. 增加清洗循環

若使用洗碗機洗滌餐具，可在最後一個循環後，再多加一個清洗循環，徹底沖淨殘留物。

7. 最後人工清洗

洗碗機清洗後，再用清水人工清洗一次，確保殘留物全部清除。

8. 定期清洗洗碗機

洗碗機內也可能累積殘留物，定期使用專用清潔劑徹底清洗。

在日常生活中一些看似無害的小事，累積下來可能會對健康造成嚴重威脅。洗潔精對腸胃道健康的危害看似微不足道，但長期積累和反覆暴露的影響卻是難以忽視的。我們應該提高警惕，養成細心謹慎的習慣，徹底清除碗盤上的洗潔精殘留，保護好身體的這道防線，才能遠離疾病，維護健康。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：洗碗精殘留危及腸道健康，避免洗碗精殘留8方法】