家居清潔｜科技海綿可致鋅盤塗層受損？家務達人分享3大打掃誤點

許多人在整理家務時，為了能夠更輕鬆、更省時，都會參考網路上的打掃小撇步，不過日本家庭主婦「Mami」就發文提醒，有些看似方便的清掃技巧，使用後反而會弄巧成拙，嚴重的話還可能造成電器損壞。



1. 雪櫃頂部貼上保鮮紙

由於雪櫃頂部又高、又難清潔，因此許多人都會在上面貼上保鮮紙，當污垢和灰塵堆積之後，只要撕下更換，就可以輕鬆保持雪櫃上面的整潔。不過Mami解釋，由於雪櫃頂部有排氣口，貼上保鮮膜會影響運作，就算沒有排氣口，保鮮膜也會造成主機無法正常散發，對雪櫃造成壓力，所以Mami提醒，雪櫃頂部不要放置任何東西。

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2. 洗完澡後沖冷水清洗浴室

夏天潮濕悶熱，浴室也容易藏污納垢或發霉，為了防止發霉，網絡上就有着「洗完澡後使用冷水打掃，來降低浴室溫度」的技巧，但Mami表示，正確的做法是「使用約攝氏50度的熱水，用熱水代替冷水」，這是因為高溫水的蒸發速度，比低溫蒸發得還要快。

3. 依賴科技海綿打掃

科技海綿只需要用水，不用添加額外的清潔劑，就可以去除許多髒污，因此成為許多婆婆媽媽愛用的清潔工具。只是Mami提醒，科技海綿可能會使物品出現傷痕或褪色，用於洗臉盆和水槽等區域，可能會使原始的塗層剝落，或造成輕微劃痕。

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